Ruch Chorzów - to był największy sukces w XXI wieku. Co dziś robią niebiescy wicemistrzowie Polski? Zdjęcia

Ruch Chorzów - największy sukces w XXI wieku

Ruch Chorzów zdobył czternaście tytułów mistrza Polski, ale po ostatni z nich sięgnął w 1989 roku. W XXI wieku największym sukcesem niebieskich było wicemistrzostwo wywalczone w 2012 roku przez drużynę prowadzoną przez trenera Waldemara Fornalika.

Chorzowianie do ostatniej kolejki walczyli wtedy o tytuł i przez blisko godzinę byli nawet mistrzem. Niestety później Śląsk Wrocław strzelił gola Wiśle wygrywając w Krakowie 1:0 i to on zasiadł na tronie wyprzedzając w tabeli o jeden punkt Niebieskich i o trzy Legię.

"Przed ostatnim meczem sezonu na Cichej panowała ogromna mobilizacja. Wszyscy w Chorzowie byli świadomi szansy otwierającej się przed drużyną Waldemara Fornalika. Na trybunach pojawił się nawet dawno nie widziany na stadionie Gerard Cieślik, który chciał na własne oczy zobaczyć jak jego ukochany klub walczy o 15. w historii tytuł mistrza Polski. Legenda Ruchu tydzień wcześniej skończyła 85 lat i z tej okazji kibice kilkakrotnie odśpiewali mu chóralne "Sto lat". Na stanowisku spikera zasiadł natomiast znany aktor Bogdan Kalus, który regularnie pełnił tę funkcję na początku tego wieku, zanim jeszcze został gwiazdą seriali "Ranczo" i "Święta wojna" - pisaliśmy wtedy w relacji z Chorzowa.