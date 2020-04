Ruch Chorzów świętuje 100-lecie. Oto 50 najlepszych piłkarzy w historii klubu. Zobaczcie ranking piłkarzy ze statystykami

Przez 100 lat Ruch Chorzów, obok Górnika najbardziej utytułowany klub w Polsce, wychował dziesiątki wielkich piłkarzy. Stworzył kilkanaście wielkich drużyn i kilka legendarnych dynastii: tę przedwojenną z Wilimowskim, Peterkiem i Wodarzem, tę w latach 50. z Cieślikiem, Alszerem i Suszczykiem. Wreszcie tę, która w połowie lat 70. była o krok od zawojowania Europy, dwukrotnie docierając do ćwierćfinałów pucharowych rozgrywek. Maszczyk, Bula, Marx, Benigier, Ostafiński: to było kolejne pokolenie chorzowskich gwiazd.

Ta pokoleniowa ciągłość to właśnie jeden z najważniejszych dowodów wielkości Ruchu. Przed wojną Ruch miał wspomniany już królewski tercet z genialnym Wilimowskim na czele. Po wojnie wychował wspaniałego Cieślika. Po nim w Chorzowie pojawił się Faber. Potem Maszczyk i Bula. Aż nastały czasy najbardziej sensacyjnego mistrza Polski, być może w całej historii ekstraklasy i idolem chorzowskich chłopaków był Krzysztof Warzycha. Byli w dziejach Ruchu wspaniali piłkarze, którzy łączyli te złote generacje: Antoni Nieroba, który przy Cichej spędził 17 (!) sezonów. Albin Wira, mistrz z lat 70., który w scenariuszu wartym filmu wrócił do Chorzowa z Niemiec na finał kariery i poprowadził Ruch do ostatniego tytułu. Albo zapomniany nieco Jan Przecherka, który był z Ruchem mistrzem i przed, i po wojnie.