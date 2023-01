Ruch Chorzów ogłosił nowy transfer! Piłkarz wystąpił w meczu przeciwko Niebieskim. Kto to taki?

Ruch przebywa na zgrupowaniu w Rybniku-Kamieniu i tam w sobotę zagrał ze Skrą Częstochowa remisując 0:0. W częstochowskiej drużynie w I połowie grał Szymon Szymański. Wieczorem klub z Cichej ogłosił, że ten obrońca przejdzie do Ruchu.

"1 lipca 2023 r. nowym zawodnikiem Niebieskich zostanie Szymon Szymański ze Skry Częstochowa. 26-letni obrońca związał się z Ruchem rocznym kontraktem z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata" - poinformował Ruch.

- Bardzo się cieszę, że udało się podpisać umowę z Ruchem. To wielki Klub, dlatego to dla mnie duża sprawa. Znam tu wielu zawodników - część prywatnie, innych z boiska. Zdarzało się także grać przy Cichej i zawsze była tu wspaniała atmosfera. Nie mogę się już doczekać pierwszych treningów i meczów. Śmialiśmy się z prezesem Siemianowskim, że była to już trzecia próba przejścia do Ruchu, w końcu skuteczna. Jak to mówią, do trzech razy sztuka. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy - mówi Szymański, cytowany przez klubową stronę.

Urodzony w Bielsku-Białej zawodnik zaczynał grę w piłkę w Rekordzie. Od lata 2021 r. reprezentuje Skrę Częstochowa. W rundzie jesiennej wystąpił w 17. spotkaniach Fortuna 1. Ligi, w których strzelił jedną bramkę.