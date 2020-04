Ruch Chorzów od kuchni. Zobaczcie jak Fornalik rządził na Cichej. ZDJĘCIA

Ruch Chorzów od kuchni

Ten tekst opublikowaliśmy w DZ we wrześniu 2011 roku.

Dziennik Zachodni był gościem Ruchu Chorzów. weszliśmy tam, gdzie wstępu nie mają zwykli kibice. Mogliśmy robić zdjęcia nawet najbardziej intymnych pomieszczeń. Zobaczcie, jak wygląda Ruch Chorzów od szatni.

Stadion Ruchu Chorzów to miejsce niezwykłe. Obiekt na Cichej otwarto 29 września 1935 roku i za kilka dni będzie obchodził 76 rocznicę powstania. W tym wieku ludzie zwykle są już na emeryturze, natomiast chorzowski stadion dalej służy piłkarzom, a plany jego modernizacji są na razie bardzo mgliste. Na pewno nie jest to nowoczesny obiekt, ale za to prawie każdy jego kąt tchnie wspaniałą historią klubu, który razem z Górnikiem ma na koncie najwięcej tytułów mistrza Polski.

Wizytę na Cichej zaczynamy od gabinetu prezesa. Niestety w klubie nie zastajemy rządzącej Ruchem od 5,5 roku Katarzyny Sobstyl. Anna Przybyła, urzędująca w sekretariacie w zastępstwie przebywającej na zwolnieniu lekarskim Małgorzaty Wiernik, wpuszcza nas jednak do środka.