Ruch Chorzów na plusie. Zobaczcie na co Niebiescy przeznaczą zysk za rok 2021

Z giełdowego raportu Ruchu Chorzów wynika, że rok obrotowy 2021 spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości 525 766,23 zł.

W komunikacie Niebiescy chwalą się, że za sześć ostatnich miesięcy 2021 r. osiągnęli zysk netto w wysokości 361 tys. zł.

W IV kwartale 2021 r. spółka odnotowała rekordowe przychody ze sprzedaży gadżetów klubowych. Kibice Ruchu wydali na nie 869 tys. w ostatnim kwartale, a w drugim półroczu 2021 była to suma 1.440 tys. zł.

Klub z Chorzowa zanotował także znaczący wzrost przychodów z transferów. Przyczyniło się do tego przejście Tomasza Neugebaera do Lechii Gdańsk za 200 tys. zł, a przede wszystkim transfer Kamila Grabary do FC Kopenhaga. Były bramkarz Niebieskich do Danii trafił z FC Liverpool, ale Ruch miał zagwarantowane 15 procent z jego kolejnego kontraktu. Klub z Kopenhagi zapłacił za niego 3 mln funtów, a to oznaczało, że na konto chorzowian wpłynęło z tego tytułu ponad 2 mln zł.