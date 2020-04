Ruch Chorzów: Kibice mogą sprawić Niebieskim prezent na 100-lecie klubu kupując jubileuszowe cegiełki

Zakup cegiełki to świetny pomysł na prezent, który każdy kibic Ruchu Chorzów może zrobić klubowi jak i samemu sobie z okazji 100-lecia Niebieskich. Pamiątka może być mniej lub bardziej trwała i elegancka - wszystko zależy od tego jaką sumę zdecydujecie się na nią przeznaczyć.

"20 kwietnia zbliża się wielkimi krokami. Setną rocznicę powstania Ruchu mieliśmy świętować w wyjątkowej oprawie. Zaplanowaliśmy uroczystą galę, wystawę, pokazy i wiele innych przedsięwzięć. Epidemia koronawirusa zmusiła nas nie tylko do odwołania wszystkich imprez, ale także skomplikowała bieżące funkcjonowania Klubu. Zrobimy jednak wszystko, co możliwe, by 20 kwietnia był wielkim Niebieskim świętem! Każdy, kto zakupi jedną z jubileuszowych cegiełek otrzyma również zaproszenie na przygotowywane przez nas wirtualne obchody 100-lecia klubu" - napisali na stronie chorzowskiego klubu.