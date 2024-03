Rozpocznij wiosnę z Legendią! Już w sobotę otwarcie sezonu letniego i specjalne atrakcje wielkanocne

Wraz z pierwszym dniem sezonu, rusza także Wiosenna Rozgrzewka. To wyjątkowy okres, w którym Legendia otwiera wybrane atrakcje jeszcze przed rozpoczęciem pełnego sezonu, a wszystkie bilety jednodniowe są dostępne za pół ceny. Wiosenna rozgrzewka to blisko 20 atrakcji, w tym ulubione rodzinne karuzele, takie jak diabelski młyn Legendia Flower, klasyczna karuzela łańcuchowa Sweet Dreams, kultowe filiżanki Tea Cups, uwielbiany przez dzieci Bazyliszek, Gaj Urwisów i wiele więcej!

Od 30 marca do 1 kwietnia będzie odbywać się Magiczna Wielkanoc - to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego Legendia rozda ponad 100 kg słodyczy, a na Gości będzie czekać mnóstwo dodatkowych atrakcji m.in. gigantyczna piñata wypełniona łakociami, emocjonująca gra terenowa z upominkami, warsztaty artystyczne, poszukiwanie wielkanocnego zajączka oraz zabawy z animatorami, którzy w parku wcielają się w role Skrzatów.

W sobotę, 30 marca, pierwsi goście odwiedzą Legendię Śląskie Wesołe Miasteczko w jubileuszowym sezonie letnim 2024. Legendia to jedno z najpopularniejszych miejsc zabawy w regionie, które od 65 lat zapewnia uśmiech na twarzach mieszkańców Śląska i innych części Polski. Dlaczego warto odwiedzić to miejsce już w najbliższy weekend?

Warto przypomnieć, że w Legendii w ramach jednego biletu otrzymujemy dostęp do wszystkich dostępnych atrakcji bez ograniczeń przejazdów - co jest bardzo istotne, ponieważ nie musimy odmawiać dzieciom kolejnych przejażdżek na ich ulubionych karuzelach, gdy będą chciały zrobić to raz, dwa, a nawet 10 razy! Wiosenna rozgrzewka w Legendii to dodatkowo wyjątkowa okazja do przetestowania oferty chorzowskiego parku.

Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko od 65 lat zapewnia doskonałą zabawę gościom w każ-dym wieku. Na 26 ha, w pięknym otoczeniu zieleni i w sąsiedztwie klimatycznego jeziora, zlokalizowanych jest blisko 40 atrakcji. Oprócz klasycznych atrakcji jak diabelski młyn Legendia Flower czy duże samoloty Dream Flight Airlines, park oferuje także emocjonujące przeżycia, jak zjeżdżalnie Diamond River czy Lech Coaster, nagrodzony jako najlepszy eu-ropejski rollercoaster 2017 roku.