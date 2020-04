Różowa Pełnia Księżyca już z 7 na 8 kwietnia. Księżyc będzie różowy? To pierwsza wiosenna pełnia Księżyca. Zobaczcie to zjawisko

Różową Pełnię Księżyca zobaczymy w nocy z wtorku na środę, czyli z 7 na 8 kwietnia. Różowa Pełnia Księżyca to najjaśniejsza pełnia w ciągu całego roku. Księżyc znajdzie się w punkcie orbity położonym najbliżej Ziemi. Kwietniowa pełnia księżyca nazywana jest także Pełnią Kiełkującej Trawy lub Rybną Pełnią. To pierwsza wiosenna pełnia. Jeśli warunki pogodowe będą korzystne, to warto wyjrzeć przez okno lub spojrzeć na niebo z balkonu i zobaczyć to piękne zjawisko. Kiedy oglądać Różowy Księżyc i czy rzeczywiście będzie on różowy?

Różowy Księżyc na niebie już 8 kwietnia 2020. Czy Księżyc będzie różowy? W kwietniu Księżyc będzie świecił najjaśniej. W nocy z wtorku na środę, czyli z 7 na 8 kwietnia zobaczymy na niebie Różową Pełnię Księżyca. To zjawisko będzie wyjątkowe z tego względu, że pełnia nastąpi w momencie, gdy Księżyc jest najbliżej Ziemi na swojej orbicie. Dlatego też może nam się wydawać, że jego tarcza jest wyjątkowo duża. Czy rzeczywiście srebrzysty glob rozświetli niebo na różowo? - Tak naprawdę Księżyc nie będzie różowy. Nazwa - Różowa Pełnia Księżyca - związana jest tym, że każda kultura ma swoje nazwy pełni Księżyca. Różowy Księżyc ma swoje źródło w kulturze indiańskiej, ponieważ w tym czasie kwitły na różowo dzikie kwiaty. W innych kulturach kwietniowa pełnia Księżyca nazywana jest Rybną lub Jajeczną. Pełnię możemy obserwować na niebie co miesiąc, a dokładnie co 28,5 dnia - mówi Jarosław Juszkiewicz z Planetarium Śląskiego. Czytaj także Śląski lekarz radzi, jak przygotować organizm na atak koronawirusa

W trakcie Różowej Pełni Księżyca nasz naturalny satelita będzie na swojej orbicie najbliżej Ziemi, a dokładnie w odległości 356 907 kilometrów. Co warto wiedzieć o kwietniowej pełni, czyli Różowej Pełni Księżyca? zjawisko pełni Księżyca obserwować będzie można od 7 do 9 kwietnia,

Różowy Księżyc pojawił się na nocnym niebie z 7 na 8 kwietnia,

Różowa Pełnia Księżyca to pierwsza wiosenna pełnia tego roku,

kwietniowa pełnia jest wyjątkowa, bo Księżyc znajduje się na swojej orbicie najbliżej Ziemi,

jeśli dopiszą warunki pogodowe, to bez problemu można obserwować go w Polsce. Zachęcamy Was do przesyłania Waszych zdjęć, który uchwycą piękną Pełnię Różowego Księżyca. Z waszych zdjęć stworzymy galerię tego niezwykłego zjawiska astronomicznego. Fotografie można przesyłać na adres mailowy: o.krzyzyk@dz.com.pl. Gdzie wypatrywać Różowego Księżyca? Różowa Pełnia Księżyca powinna być bardzo dobrze widoczna. W związku z tym, że epidemia koronawirusa zmusiła nas, do pozostania w domu, w konsekwencji jest mniejsze zanieczyszczenie powietrza, co tylko ułatwi nam obserwację tego zjawiska. Różowy Księżyc powinien być już widoczny na niebie w momencie zachodu słońca, czyli pomiędzy godziną 18.00 a 19.00 (7 kwietnia). Im będzie ciemniej tym Księżyc będzie lepiej widoczny. Księżyc zobaczymy z początku na południowo-wschodnim, a następnie na południowym horyzoncie. Księżyc będzie dosyć wysoko, dlatego powinniśmy go dobrze widzieć.

- Pełnia nie jest najlepszym momentem na obserwację Księżyca. W trakcie pełni Księżyc jest bardzo jasny i nas oślepia. Widać to na zdjęciach. Na niektórych fotografiach Księżyc w pełni może być nawet prześwietlony - zauważa Jarosław Juszkiewicz z Planetarium Śląskiego. Różowy Księżyc to połączenie dwóch niezwykłych zjawisk astronomicznych, czyli "Superpełni", czyli momentu gdy Księżyc jest w pełni oraz czasu, gdy Księżyc jest najbliżej Ziemi. Ciekawe nazwy pełni Księżyca: Robaczywa Pełnia Księżyca to pełnia w marcu

Różowa Pełnia Księżyca to nazwa kwietniowej pełni

Pełnia Kwiatowego Księżyca to natomiast nazwa pełni w maju

Truskawkowa Pełnia Księżyca, czyli pełnia w czerwcu, gdy zbiera się truskawki

Pełnia Księżyca Jesiotrów - sierpniowa pełnia Księżyca

Pełnia Księżyca Plonów - pełnia we wrześniu

Pełnia Bobrzego Księżyca - listopadowa pełnia Większość nazw pełni Księżyca wywodzi się z kultury północnoamerykańskich Indian. Nowy cykl Planetarium Śląskiego - "Niebo z balkonu" Planetarium Śląskie, w związku z tym, że musimy zostać w domach, rozpoczęło cykl publikacji pod nazwą "Niebo z balkonu". Na profilu Facebooka Planetarium Śląskiego, pracownicy dodają porady - co można ciekawego w danym tygodniu zobaczyć na niebie.



Co ciekawe, 7 kwietnia, na nocnym niebie zobaczymy aż dwa bardzo jasne obiekty. Pierwszy z nich to oczywiście nasz Różowy Księżyc. Drugim jasnym obiektem na niebie będzie planeta Wenus. Wenus będzie widoczna już po godzinie 20.00 na zachodnim horyzoncie.

W trakcie pełni Wenus nie będzie, aż tak mocno widoczna. Jednak, gdy blask Księżyca zmaleje, będzie nawet okazja do tego, by zobaczyć, że światło Wenus potrafi rzucać cień! Co prawda, nie da się tego zobaczyć, ale da się sfotografować. W kwietniu planeta cały czas nabiera blasku, którego maksimum osiągnie 28 kwietnia. Gdy Księżyc zniknie z nocnego firmamentu, na niebie zobaczymy kwietniowy rój meteorów - Lirydy - przypadający nocą z 21 na 22 kwietnia. Na nocnym niebie będzie można dostrzec aż ok. 20 meteorów w ciągu godziny.