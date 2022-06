Rowerem do 11 km od Chorzowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 11 - 12 czerwca?

Rozważasz wycieczkę rowerową z Chorzowa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 11 km od Chorzowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Chorzowa proponujemy na weekend.

Trasy rowerowe z Chorzowa We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Chorzowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Improwizowana trasa na Chechło Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,13 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 282 m

Suma zjazdów: 282 m Trasę rowerową mieszkańcom Chorzowa poleca Marek79 Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: 03 Katowice Panewniki - Chudów - Halemba Stopień trudności: 1.0

Dystans: 35,45 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 39 m

Suma podjazdów: 200 m

Suma zjazdów: 201 m Trasę dla rowerzystów z Chorzowa poleca JacekG155

Z Katowic Panewnik lasami do Chudowa.

Ok 50 km trasa prowadząca przez lasy panewnickie do Chudowa położonego przy szosie Gliwice - Mikołów. W Chudowie można zwiedzić zrekonstruowany zamek. Jest tam też restauracja i bufet.

Zamek wzniesiony w XVI wieku. Spłonął w 1874 roku i od tego czasu pozostaje w ruinie. Pod koniec XX wieku został zabezpieczono i odbudowano wieżę w której mieści się małe muzeum. Obok zamku spichlerz dworski z XVIII wieku. Całość zarządzana jest przez Fundację Chudów, która odtworzyła przy ruinach karczmę oraz organizuje na miejscu liczne imprezy.

Powrót tą samą drogą lub przez stawy Korytnik i Kiszka między Borową Wsią a Halembą.

Można też zatrzymać się w barze „Przystań” nad jeziorem w lasach panewnickich lub kawałek dalej w barze Rybaczówka.

W lasach panewnickich można również zrealizować nieco inny wariant powrotny jedną z wielu leśnych dróg i ścieżek.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pustynia Błędowska 26.05.2016 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 111,81 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 133 m

Suma podjazdów: 1 928 m

Suma zjazdów: 1 946 m Arturroo1983 poleca trasę mieszkańcom Chorzowa 112km dystans trasy. Na Pustynię Błędowską chciałem wybrać się już dawno, tylko nie mogłem znaleź czasu, albo pogoda nie dopisywała. Dziś wszystko zlożylo sie idealnie, pogoda była w sam raz na rower i mialem cały dzien wolny. Przebieg trasy był następujący z Michalkowic skierowałem sie w strone Przełajki dalej dojechałem na Grodziec, następnie na Pogorie, Antoniów, Osiedle Młodych Hutników, dalej bezdrożami przez Ręcki Las, Las Trzebiesławiecki, później jechalem przez miejscowości Wiesiółka, Gzichów, Słotwina, Niegowonice, Sadzone Sosinki :-D, Skałbania, Chechło i tak dojechalem do Pustyni Błędowskiej zrobiłem pare fotek i mały pit stop :-P . W droge powrotną ruszyłem przez Chechło, później jechałem przez las i pustynny piach :-o.Dalej trasa prowadzila przez mieściny Wałek, Łazy, Tucznawa, Sikorka, Wygiełzów, Ząbkowice, Piła Ujejska, Kostury dojechałem do Pogori, Grodźca, Przełajki i wróciłem do Siemianowic. Trase polecam wprawionym rowerzystom

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Chorzowa

🚲 Trasa rowerowa: Z kumplem do Gliwic Stopień trudności: 3.0

Dystans: 73,75 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 1 389 m

Suma zjazdów: 1 396 m Marek79 poleca trasę rowerzystom z Chorzowa

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Bezcelowe kręcenie km Stopień trudności: 1.0

Dystans: 24,7 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 623 m

Suma zjazdów: 644 m Trasę dla rowerzystów z Chorzowa poleca AniaBog

Jeśli wsiadasz na rower tylko po to by podkręcić kilometry, to ta trasa jest dla Ciebie.

95% trasy prowadzi przez lasy i drogi asfaltowe we wioskach. Jedynie ok. 1.20 km przejechałem drogą nr 44 Mikołów Gliwice... ale to nic w porównaniu z zielenią i ptakami ćwierkającymi. Polecam.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Festiwal Muzyka Świata