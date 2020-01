Rosomaki ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego mają nowy, większy wybieg ZDJĘCIA

Tatyana i Thor, czyli rosomakize Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, mogą cieszyć się z nowego wybiegu. Samica szybko się przekonała do nowego pomieszczenia. Samiec był bardziej nieśmiały. Zobaczcie jak wygląda nowy wybieg dla rosomaków.

Rosomaki ze śląskiego zoo mają nowy wybieg Rosomaki ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego mają nowy wybieg. Drapieżniku te zboczymy na wybiegu zlokalizowanym pomiędzy kasami przy bramie głównej a wolierami małych ssaków drapieżnych. Przypnijmy, że w śląskim zoo są dwa rosomaki - samica Tatyana, która przyjechała do Chorzowa w 2018 roku oraz samiec Thor, który dołączył do samicy w grudniu 2019 roku. - Nowy wybieg stanowi przedłużenie dotychczasowych wolier dla rosomaków, jest ich uzupełnieniem. Można powiedzieć, że nowa inwestycja to właściwie rozbudowa istniejącej już infrastruktury. Zwierzęta mają do dyspozycji dotychczasowe pomieszczenia i woliery oraz dodatkowo nowopowstały wybieg - tłumaczy Daria Kroczek z Sekcji Dydaktyki i Promocji Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.

Dodajmy, że do tej pory rosomaki ze śląskiego zoo miały do dyspozycji dwie woliery o powierzchni około 85 metrów kwadratowych każda. Pomieszczenia można było połączyć przez otwarcie przepustów lub rozdzielić, tworząc dwie odrębne woliery. Niezbędne jednak było powiększenie wybiegu dla rosomaków. Związane było to z przyjazdem partnera do samicy rosomaka Tatyany.

- Rozbudowa wybiegu wpłynęła pozytywnie na decyzję koordynatora gatunku, który zdecydował o przeniesieniu do Chorzowa samca. Nowy wybieg ma 330 metrów kwadratowych powierzchni. Na jego terenie znajduje się wiele konarów i pni drzew, po których zwierzęta mogą się wspinać. W celu uniknięcia niekontrolowanej ucieczki zwierząt oraz w trosce o drzewa rosnące na wybiegu, ich pnie zabezpieczono specjalnymi, metalowymi osłonami - opowiada Daria Kroczek ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. - W projekcie uwzględniono również dwa baseny, które zostaną napełnione wodą gdy zrobi się cieplej. Równocześnie zwierzęta mają nadal do dyspozycji dotychczasowe woliery, w związku z czym mogą korzystać łącznie z około 500 metrów kwadratowych - dodaje Daria Kroczek.

Pierwsze susy na nowym wybiegu Rosomaki początkowo bardzo nieufnie podeszły do możliwości poznania nowego wybiegu. Pracownicy zoo byli zaskoczeni, że początkowo po otwarciu przepustu zwierzęta nie wykazywały zainteresowania nowym miejscem. W końcu łasicowate, do których należą rosomaki, to zwierzęta z natury bardzo ciekawskie.

Zobaczcie jak rosomaki zareagowały na nowy wybieg:

- Nasze rosomaki pokazały, że mają wyraźnie różne temperamenty. Tatyana (samica) szybko dała się skusić przysmakami i zdecydowała się wyjść na nowy wybieg. Początkowo poznawała go bardzo nieśmiało i co chwila wracała do dobrze sobie znanej woliery. Gdy upewniła się, że w nowym miejscu nic jej nie grozi zaczęła ochoczo poznawać jego zakamarki i wspinać się na konary - opowiada Daria Kroczek.

- Samiec Thor okazał się dużo bardziej nieufny i dopiero po dłuższym czasie zdecydował się poznać nowy obiekt i wybrać się na powolny jego obchód. Dziś już rosomaki zadomowiły się na nowym wybiegu i chętnie z niego korzystają - dodaje. Ferie zimowe w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym Ferie to idealna pora, by wybrać się na spacer do chorzowskie zoo. A najlepiej na spacer z przewodnikiem. W trakcie ferii, codziennie w dni robocze (poniedziałek-piątek) do 24 stycznia można się wybrać na spacer z przewodnikiem. Spacer rozpoczyna się o godz. 12.00 przy bramie głównej zoo.