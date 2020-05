Rośliny na nowym rynku w Chorzowie. Kwitną drzewa i krzewy. Co zasadzono na chorzowskim rynku?

W Chorzowie nowe auto można zarejestrować na rynku

Tylko 30 minut. Tyle zajmuje rejestracja samochodu w Chorzowie. Co więcej, by zarejestrować auto, nie trzeba nawet wchodzić do budynku ratusza. Wszystkie formalności można załatwić w pawilonie C na nowym rynku w Chorzowie.