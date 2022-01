Reprezentacja Polski wróci do Chorzowa na Stadion Śląski. Pytanie czy już na baraże MŚ?

Reprezentacja Polski wróci na Stadion Śląski. Pytanie czy już na baraże MŚ?

- Miałem okazję zobaczyć chorzowski obiekt z każdej strony. Stanąłem na murawie. Zobaczyłem szatnie. Zwiedziłem strefę VIP i sale konferencyjne. To wszystko robi wrażenie. Widać, że te ostatnie prace remontowe i modernizacyjne były robione z głową i pomysłem więc obiekt jest gotowy do przyjęcia reprezentacji Polski. O konkretnej dacie meczu i przeciwniku, z którym Biało-Czerwoni mogliby się tu zmierzyć na razie jednak za wcześnie mówić, bo nad tym będziemy jeszcze dyskutować. Nie ukrywam, że inne miasta również kandydują do roli organizatora spotkań z udziałem naszej drużyny narodowej – powiedział Cezary Kulesza przed kamerą Śląskiego Związku Piłki Nożnej.

Nowy prezes PZPN był na Stadionie Śląskim po raz pierwszy, a po obiekcie oprowadzał go szef Kotła Czarownic Jan Widera.