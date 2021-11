Remont węzła przy ul. Katowickiej i Metalowców w Chorzowie ma potrwać dwa lata - WIZUALIZACJA

Kilka dni temu informowaliśmy was o przyznanych 35 milionach dla Chorzowa w ramach programu "Polski Ład". Dzięki tej dotacji miasto m.in. wybuduje węzeł komunikacyjny przy ulicy Katowickiej.

-To bardzo ważne, bo to właśnie wokół ulicy Metalowców i Nowej zlokalizowanych jest wiele ważnych dla miasta przedsiębiorstw. Codziennie do pracy w Alstomie, Hucie Królewskiej, Minecu i innych firmach dojeżdżają tutaj setki osób - tłumaczył Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Chorzowa.