Remont ulicy 3 Maja w Chorzowie. Trwa też przebudowa ulicy Hajduckiej ZDJĘCIA

Przebudowa ulicy 3 Maja w Chorzowie trwa już od listopada 2019. To największa inwestycja drogowa w mieście, która obejmuje wymianę torowiska i nawierzchni oraz budowę ścieżki rowerowej i wymianę oświetlenia. To jedna z największych inwestycji drogowych w mieście. Cały projekt przebudowy ulicy 3 Maja w Chorzowie wart jest około 70 milionów złotych.

Niegdyś ulica 3 Maja była głównym traktem komunikacyjnym z Chorzowa do Gliwic. Dziś to główna ulica Chorzowa II, którą można dojechać do Świętochłowic czy Rudy Śląskiej. Dzienne natężenie ruchu na ulicy 3 Maja to około 12 tysięcy samochodów.