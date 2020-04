Remont ulicy 3 Maja w Chorzowie. Trwa przebudowa drogi na odcinku między ul. Katowicką, a Floriańską. Nie kursuje linia nr 11

W Chorzowie kontynuowany jest remont ulicy 3 Maja. Przypomnijmy, że to jedna z największych inwestycji drogowych w mieście. Zakres prac to nie tylko wymiana nawierzchni, ale także przebudowa torowiska, chodników, budowa ścieżki rowerowej i wymiana oświetlenia. Obecnie prace remontowe prowadzone są na odcinku drogi pomiędzy ulicą Katowicką, a Floriańską. Zakończenie tego etapu prac planowane jest w czerwcu 2020 r. Ponadto wciąż trwa przebudowa drogi od ul. Składowej do granicy ze Świętochłowicami.

Przebudowa ulicy 3 Maja to jedna z największych inwestycji drogowych w Chorzowie Przebudowa ulicy 3 Maja to inwestycja warta ponad 70 milionów złotych. Za tę kwotę całkowicie przebudowanych zostanie kilka kilometrów dróg, chodników i torowisk. Powstanie też droga dla rowerów i przystanki wiedeńskie, wymienione zostaną również instalacje. Według planów remont tej ulicy zakończy się w 2021 roku. Zobacz galerię (11 zdjęć) W związku z remontem ulicy 3 Maja dla kierowców wyznaczono objazdy. Ponadto wstrzymano ruch tramwajowy linii nr 11. Tramwaje wrócą na ulicę 3 Maja dopiero w 2021 roku. - Obecnie przebudowane są fragmenty: od ul. Składowej do granicy ze Świętochłowicami oraz ul. Floriańska - ul. Katowicka. Te fragmenty mają być remontowane do wakacji - mówi Kamil Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Chorzowie. - Na razie prace idą zgodnie z harmonogramem, natomiast w obliczu pandemii koronawirusa i związanego z nim kryzysu musimy być przygotowani na różne scenariusze - dodaje Kamil Nowak. zobacz galerię (23 zdjęcia) Modernizacja ulicy 3 Maja w Chorzowie. Trwa rozbiórka torowi... zobacz galerię (23 zdjęcia) Remont na ulicy 3 Maja. Uwaga na objazdy Ulica na odcinku pomiędzy Katowicką i Floriańską jest obecnie jezdnią jednokierunkową w stronę Świętochłowic. Dla kierowców jadących w przeciwną stronę przygotowano objazdy. Objazd do Bytomia poprowadzono ulicami: Miarki, Łagiewnicką i Krzyżową. Osoby chcące jechać do Katowic muszą skorzystać z objazdu ulicami: Floriańską i Krakusa. Postój samochodów jest możliwy tylko w wyznaczonych miejscach. - Na odcinku Floriańska-Katowicka wykopano koryto pod konstrukcję i teraz trwają prace związane z kanalizacją, gazownictwem itd. - wyjaśnia chorzowski rzecznik UM. Z powodu przebudowy torowiska wprowadzono także zmiany w komunikacji zbiorowej. Tramwaj numer 11 już od 25 stycznia jeździ w relacji Katowice Plac Miarki - Łagiewniki Zajezdnia. Nie skręca w ogóle w ulicę 3 Maja. W zamian jeździ autobusowa komunikacja zastępcza T-11 na trasie Ruda Śląska Chebzie - Chorzów Rynek. Zmiany dotyczą też pieszych. Wybrane odcinki chodników zostały zamknięte na czas prowadzonych prac. Zakończenie tego etapu prac planowane jest w czerwcu 2020 roku. Tymczasem wciąż trwa przebudowa odcinka pomiędzy ul. Składową, a Świętochłowicami. Obowiązuje tam ruch jednokierunkowy w stronę Świętochłowic. Objazd w stronę przeciwną poprowadzono ul. Bytomską (w Świętochłowicach), Opolską i Składową. Na tym odcinku również nie jeżdżą tramwaje, a taka sytuacja może potrwać do lipca. - Na odcinku Świętochłowice-Składowa zrobiono już warstwy konstrukcyjne i teraz trwa układanie krawężników, natomiast wykonywane jest koryto pod torowisko - sprawdza Kamil Nowak. zobacz galerię (6 zdjęć) W Chorzowie rusza remont ulicy 3 Maja. To największa inwesty... zobacz galerię (6 zdjęć) Trwa rozbiórka torowiska. Na ulicy 3 Maja nie kursuje linia tramwajowa nr 11 Z powodu przebudowy torowiska linia tramwajowa nr 11 pojedzie do zajezdni Łagiewniki. Tramwaj numer 11 już od 25 stycznia jeździ w relacji Katowice Plac Miarki - Łagiewniki Zajezdnia, a więc nie skręca w ulicę 3 Maja. W zamian jeździ autobusowa komunikacja zastępcza T-11 na trasie Ruda Śląska Chebzie - Chorzów Rynek. - Tramwaje ponownie pojawią się na ul. 3 Maja dopiero w 2021 roku – mówi Andrzej Zowada, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Śląskie S.A. Od stycznia tego roku do ok. 30 czerwca 2021 r. całkowicie wyłączono komunikację tramwajową wzdłuż ul. 3 Maja w Chorzowie oraz ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach. Oto wprowadzane zmiany: tramwaje linii nr 11 kursują w relacji: Katowice pl. Miarki – Chorzów Rynek – Łagiewniki zajezdnia;

uruchomiona została autobusowa komunikacja zastępcza oznaczona jako T-11, kursująca w relacji: Ruda Śląska Chebzie Dworzec PKP – Świętochłowice Piaśniki Skrzyżowanie – Chorzów Rynek, z częstotliwością co 15 minut (w dni robocze oraz częściowo w soboty) i co 30 minut (w niedziele). Na realizację inwestycji w zakresie tramwajowym wykonawca ma czas do końca czerwca 2021 r., aś w zakresie zlecanym przez MZUiM 6 miesięcy więcej.