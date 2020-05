Pseudokibice z Chorzowa i Zabrza w rękach policji. Przejęto narkotyki warte około 80 tys. złotych

- Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków odurzających to ponad 30 tys. złotych. Policjanci zabezpieczyli także gotówkę w kwocie 4 tys. 100 złotych na poczet przyszłych kar - informuje KWP.

Mężczyzna trafił do aresztu, a później został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe. Był już wcześniej karany za przestępstwa narkotykowe. I tym razem usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 10 lat odsiadki.