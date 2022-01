Przerażające dane z woj. śląskiego. Gdzie w okresie świąteczno - sylwestrowym zmarło najwięcej osób?

We wtorek 4 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11 670 nowych zakażeniach - to wzrost o 18 proc. do ubiegłego wtorku! Zresztą od kilku dni rejestrowana jest większa liczba zachorowań. Bardzo duża jest również liczba zgonów - minionej doby zmarły aż 433 osoby. Liczba zgonów również utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie - kilka dni temu był rekord IV fali pandemii! Jeśli przyrost nowych przypadków nie zwolni tempa, resort zdrowia zaostrzy już obowiązujące restrykcje. - Decyzji możemy się spodziewać w środę lub w piątek - zapowiedział minister Adam Niedzielski na antenie radia RMF FM. W woj. śląskim jest 1086 nowych zakażeń. Zmarło 55 osób. A gdzie w ostatnim czasie w woj. śląskim zmarło najwięcej osób - m.in. w okresie świątecznym i sylwestrowym? Sprawdź te przerażające dane. Kliknij poniżej w następne zdjęcie >>> Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA / arc.