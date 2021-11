Przegląd tygodnia z 21.11.2021 w Chorzowie. Najważniejsze wydarzenia od 14.11 do 20.11.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Chorzowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.11 a 20.11.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Prawie wszystkie powiaty w woj. śląskim na "czerwono", jest tylko jeden "zielony". Gdzie sytuacja jest najgorsza? Sprawdź wskaźnik zakażeń”?

Przegląd tygodnia: Chorzów, 21.11.2021. 14.11 - 20.11.2021: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Prawie wszystkie powiaty w woj. śląskim na "czerwono", jest tylko jeden "zielony". Gdzie sytuacja jest najgorsza? Sprawdź wskaźnik zakażeń Od kilku dni woj. śląskie jest na drugim miejscu w Polsce pod względem nowych zakażeń! Tych przybywa z dnia na dzień, jest też więcej zgonów. Sprawdziliśmy w piątek 19 listopada, jak wygląda sytuacja w każdym z powiatów woj. śląskiego. Zobacz, jak przedstawia się sytuacja w Twoim powiecie. 📢 W Chorzowie trwa Vinyl Festival. Mieszkańcy mogą uczestniczyć w koncertach, giełdzie płyt i warsztatach. Na zakończenie zagra Ewa Bem Odwiedziliśmy Strefę Winylową, która została otwarta w sobotę 20 listopada na terenie Kompleksu Sztygarka, w ramach Vinyl Festival. Wszystko zaczęło się w piątek 19 listopada i potrwa jeszcze do niedzieli. W programie spotkania autorskie, wystawy, warsztaty i koncerty, a wśród nich występ Ewa Bem.

📢 Koronawirus: Śląskie już na 2. miejscu - mamy ponad 2,2 tys. nowych przypadków. Ile w Twoim mieście? Koronawirus w woj. śląskim. W sobotę 20 listopada 2021 roku Ministerstwo Zdrowia poinformowało w komunikacie o 2285 nowych przypadkach zachorowania na koronawirusa w naszym regionie. W Polsce stwierdzono 23 414 przypadki, pod tym względem woj. śląskie jest na drugim miejscu w kraju. W Polsce z powodu koronawirusa zmarły 382 osoby, w tym 27 pacjentów z naszego województwa.

Alimenciarze z woj. śląskiego, których szuka policja. Rozpoznasz tych mężczyzn? Alimenciarze z woj. śląskiego. Policja poszukuje osób, uchylających się od płacenia alimentów na dzieci. Może rozpoznajecie któregoś z tych mężczyzn? Prezentujemy kilkadziesiąt wizerunków (dane ze strony poszukiwani.policja.pl).

📢 Słynny Jarmark na Nikiszowcu z atrakcjami dla dzieci. Będzie na nim aż 170 wystawców z całej Polski. To jedyne takie wydarzenie w Śląskiem Jarmark na Nikiszu w Katowicach powraca po roku przerwy spowodowanej pandemią. Wszystko rozpocznie się już w piątek, 3 grudnia, a zakończy w niedzielę 5 grudnia. Na miejscu znajdziemy stragany z rękodziełem, sztuką użytkową, ozdobami świątecznymi i biżuterią. Nie zabraknie też karuzeli wiedeńskiej i innych atrakcji dla najmłodszych. To jedyne takie wydarzenie w Śląskiem, dlatego warto się tutaj wybrać z całą rodziną! 📢 Wojsko sprzedaje wyjątkowe zestawy świąteczne na zimę. W pakiecie można kupić czapkę z orzełkiem i żołnierskie rękawiczki. Zainteresowani? Agencja Mienia Wojskowego przygotowała specjalną, świąteczną ofertę w swoim sklepie internetowym. Dzięki temu wszyscy, którzy chcą sprawić swoim bliskim wyjątkowy prezent, mogą zakupić m. in. wojskową czapkę z orzełkiem, żołnierskie rękawiczki, czy szalo-kominiarkę khaki. Wszystko to dostępne jest w zestawach na ciepłą lub mroźną zimę. Zainteresowani? Zachęcamy Was do zapoznania się z ofertą. Jest w czym wybierać!

📢 Rosyjski hard dyskont Mere otworzył się koło Chrzanowa. Jakie ceny? Sprawdźcie ofertę sklepu [ZDJĘCIA] 19.11 Rosyjska sieć hard dyskontów Mere otwiera w Polsce kolejne sklepy. Najnowszy uruchomiony został w Jaworznie, w mieście sąsiadującym z Chrzanowem. Tu też blisko jest z powiatu oświęcimskiego i olkuskiego. Towary w zaskakująco niskich cenach sprzedawana są tam prosto z palet. Klientów nie brakuje, bo patrząc na ceny niektórych produktów można przecierać oczy ze zdziwienia. Zobaczcie w naszej galerii, co można tam kupić. 📢 Kibice Ruchu Chorzów z wymownym transparentem na rynku. Przypominają prezydentowi Andrzejowi Kotali o nowym stadionie W piątek, 19.11.2021r., kibice Ruchu Chorzów pochwalili się w mediach społecznościowych wymownym transparentem, który wywiesili na rynku. Pod estakadą naprzeciw okien chorzowskiego Urzędu Miasta zamieścili swój apel. O co chodzi?

📢 W Chorzowie zlikwidowano kolejny nielegalny salon gier hazardowych. Trwa ustalanie wysokości strat, jakie poniósł Skarb Państwa W Chorzowie po raz kolejny zabezpieczono nielegalne maszyny, służące do gier hazardowych. Po udanej interwencji chorzowskiej policji i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej z Katowic, przejęto 4 takie urządzenia. Teraz śledczy ustalają, jakie straty poniósł Skarb Państwa w związku z nielegalną działalnością salonu gier. 📢 To będzie muzyczno-kulturalny weekend w Chorzowie! Sprawdź, co będzie się działo 19-21 listopada To będzie muzyczno-kulturalny weekend w Chorzowie. Od piątku do niedzieli w mieście będzie trwał Vinyl Festival. Pojawią się na nim znani goście, m.in. Ewa Bem. Oprócz tego w Chorzowie odbędą się spektakle artystyczne, a także stand-up. Co jeszcze ciekawego będzie działo się w mieście? 📢 Lidl - Black Friday 2021 - zobacz GAZETKĘ. Tańsze wiertarki, roboty kuchenne, garnki, ubrania... - do 80 procent! Black Friday 2021 w Lidlu - zobacz GAZETKĘ. To już za kilkanaście dni! Lidl już przygotował gazetkę specjalnie na BLACK WEEK - a tam naprawdę DOBRE OKAZJE. Tego dnia kupisz m.in. wkrętarko-wiertarkę Parkside za 69 złotych, robota kuchennego SilverCrest za 150 złotych, baterię zlewozmywakową za 60 zł, czy koszulę męską przecenioną o 80 procent! Kliknij w galerię i sprawdź gazetkę!

📢 Gdzie w Śląskiem mieszka najwięcej dłużników? Sprawdziliśmy dane z wszystkich miast! Zobacz RANKING Niemal 100 tysięcy mieszkańców woj. śląskiego widnieje na liście Krajowego Rejestru Długów jako “multidłużnicy”. Czyli tacy, których ściga co najmniej trzech wierzycieli. Gdzie mieszka ich najwięcej? Na planszach mamy dane ze wszystkich miast - od najmniejszej liczby dłużników, do miasta - w którym jest ich najwięcej. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ

📢 "Katarzynki" jakich jeszcze nie było. Tramwajarze w Chorzowie obchodzą swoje święto Tegoroczne obchody „Katarzynki” czyli święto tramwajarzy, ze względu na pandemię ponownie będą bardzo skromne. Nie będzie tradycyjnego pochodu ulicami Chorzowa, „katarzynkowego” tramwaju ani tradycyjnej biesiady dla pracowników. W tym roku zostanie zorganizowany konkurs dla mieszkańców. 📢 Zebra Basia uczy jak poprawnie nosić odblaski. Akcja Straży Miejskiej na ulicach Chorzowa Strażnicy Miejscy razem z ich maskotką - Zebrą Basią postanowili uświadomić przechodniom jaka jest ich widoczność w nocy bez odblasków. W związku z tym przygotowali specjalną lunetę, w której można było obserwować jak wygląda przechodzień z odblaskami oraz bez. Oprócz tego zebra rozdawała odblaski na ulicy Wolności i Sobieskiego.

📢 Mamy nowy REKORD! W woj. śląskim przybyło 2529 zakażeń koronawirusem. W Polsce aż 24 882 przypadków. Gdzie najwięcej? Ile w Twoim mieście? 18 listopada 2021 roku w woj. śląskim przybyło 2529 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - najwięcej m.in. w Katowicach, Sosnowcu, Zabrzu, Gliwicach, Częstochowie, Jastrzębiu-Zdroju, w powiatach będzińskim i wodzisławskim, natomiast w całej Polsce odnotowano ich 24 882. W Śląskiem zmarło kolejnych 16 osób, w całym kraju w sumie 370 osób. Kliknij w galerię zdjęć i sprawdź szczegółowe informacje o zakażeniach w naszym regionie i poszczególnych miastach oraz powiatach. 📢 Codzienność za oknem... potrafi zaskoczyć! W pewne "rzeczy" trudno uwierzyć! Zobacz te zdjęcia Absurdalnie kładzione kable, samotna furka na chodniku, blok ocieplony bez jednego piętra, balkon bez drzwi, ścieżka rowerowa przecięta barierami, zatoczka autobusowa obsadzona drzewami, samochód pod wiatą dla wózków z marketu, pizza w kształcie orła... - to tylko niektóre absurdalne pomysły nadesłane na facebookowy fanpage "Zaufaj mi, jestem Architektem!". Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Kibice drwią z trenera Paulo Sousa - zobacz MEMY. Reprezentacja Polski straciła rozstawienie w barażach SPORT. Reprezentacja Polski nie będzie rozstawiona w barażach o awans do finałów mistrzostw świata 2022. Nasze szanse na grę w Katarze zmalały, a winnym tej sytuacji jest trener Paulo Sousa, który w ostatnim meczu z Węgrami nie wystawił najsilniejszego składu Biało-Czerwonych. Kibice drwią z Portugalczyka. Zobaczcie memy. 📢 Olbrzymi wzrost zgonów i nowych zakażeń w Śląskiem! Tak źle nie było od wielu miesięcy. Gdzie jest najwięcej chorych? Te dane przerażają! W Polsce minionej doby zarejestrowano aż 24 239, to wzrost o 31 procent do ubiegłej środy. Ostatni raz tak wiele zachorowań było 10 kwietnia! Zmarły aż 463 - najwięcej od 6 maja. To niechlubne rekordy IV fali pandemii. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?

📢 Pomnik "Górnicy" w Parku Śląskim został oddany po konserwacji. Ozdabia teraz okolicę stacji "Elka" Po siedmiu miesiącach, podczas których trwały prace konserwatorskie została oddana do użytku rzeźba "Górnicy", autorstwa Mariana Wnuka. Pomnik oprócz zmiany technicznej i estetycznej został przeniesiony w inne miejsce. Od tej pory można podziwiać go w okolicach stacji "Elki" tuż obok Promenady Jerzego Ziętka od strony ulicy Złotej. Co zmieniło się w rzeźbie? 📢 Kamil Durczok nie żyje. Dziennikarz miał 53 lata. Zmarł w katowickim szpitalu Katowice. Kamil Durczok nie żyje. Dziennikarz ze Śląska zmarł 16 listopada w w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Miał 53 lata.

