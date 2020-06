Przegląd tygodnia w Chorzowie, najważniejsze wydarzenia od 21.06 do 27.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

NETFLIX bije rekordy popularności. Użytkowników jest coraz więcej, a twórcy platformy co miesiąc dostarczają im mnóstwo nowości. W naszej galerii produkcje, które będziemy mogli zobaczyć już za kilka dni, od 1 lipca. Wśród nich m.in. seriale, filmy przygodowe, komediowe, dramaty dla widzów o mocniejszych nerwach i programy rozrywkowe. Sprawdź NOWOŚCI W LIPCU 2020 r.

Wyłączenia prądu na Śląsku. Na liście Tauronu znajduje się Bytom, Chorzów, Katowice, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Ślaskie, Tychy, Zabrze, powiat tarnogórski i bieruńsko-lędziński. Warto więc być przygotowanym na czasowe braki energii elektrycznej. Wystarczy kliknąć w powyższą galerię i sprawdzić, gdzie do 29 czerwca okresowo nie będzie prądu.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Chorzowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Publikujemy wizerunki osób podejrzanych o dokonanie zabójstwa. Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl. Są to osoby, których Polska Policja poszukuje z powodu możliwości popełnienia przestępstwa a art. 148 Kodeksu Karnego. - Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności - czytamy w KK.

Zaniedbane kwietniki w Rosarium Parku Ślaskiego. Ogród różany cieszy się popularnością wśród mieszkańców regionu. To jedno z ulubionych miejsc spacerowiczów Parku Śląskiego. W tym roku zaskakują różane kwietniki. Róże pięknie kwitną, ale rabaty są zarośnięte trawą i chwastami. To ma się jednak zmienić.

Do będzie burzowy piątek. IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało ostrzeżenie dla każdego z powiatów woj. śląskiego. Dziś, 26 czerwca w naszym regionie prognozowane są opady, burze, porywisty wiatr i lokalnie gradobicie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W artykule przeczytasz więcej o ostrzeżeniu, jak również zobaczysz interaktywną mapę "GDZIE JEST BURZA?".

Podróżując komunikacją miejską musimy zasłaniać usta oraz nos. Ale czy tak jest w rzeczywistości? Wystarczy spędzić kilka minut na przystanku autobusowym czy tramwajowym, by zauważyć, że nie wszyscy stosują się do zasad. Przeprowadziliśmy więc test. Czy mieszkańcy województwa śląskiego stosują się do zasad? Zobaczcie na zdjęciach.