Przegląd prasy 3.02.2022 Chorzów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chorzowa

KOMUNIKACJA. Zarząd Transportu Metropolitarnego zawiesił ok. 20 linii oraz obowiązujące rozkłady jazdy robocze nieszkolne na ponad 70 liniach. - Powody tej decyzji są dwa. Większość uczniów przeszła na naukę zdalną. Kierowcy autobusów także są na kwarantannie - wyjaśnia Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy ZTM. To nie wszystko. Każdego dnia z rozkładu jazdy wypadają kolejne kursy autobusów.

Luty to sezon na kolorowe pierwiosnki, zwane też prymulkami. Zwykle rosną one w ogrodach, ale zimą są sprzedawane w doniczkach, niemal w każdym sklepie. Kuszą dużymi i często pachnącymi kwiatami, choć same rośliny nie są zbyt duże i nie potrzebują wiele miejsca. „Zmieszczą się” nawet w najmniejszej kawalerce. A do tego nie kosztują dużo i są łatwe w uprawie, choć jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, jeśli chcemy, żeby długo kwitły. Sprawdź, jak kupić najładniejsze prymulki i jak o nie zadbać.

Pierwszego dnia lutego miała miejsce premiera najnowszego filmu Patryka Vegi "Miłość, seks & pandemia". Na czerwonym dywanie nie zabrakło gwiazd! Olśniewająca Małgorzata Rozenek-Majdan, Anna Mucha z ukochanym Jakubem Wonsem i "królowa życia" Sylwia Peretti. - Stres, euforia i radość - zdradziła Ola Ciupa. Zobacz zdjęcia z premiery!

Jak zrobić naleśnika? To nietrudne, a jeśli znasz podstawowy przepis na ciasto do naleśników, to już połowa sukcesu. Międzynarodowy Dzień Naleśnika przypada w kalendarzu na 2 lutego. Ta potrawa to jeden z ulubionych podwieczorków dla dzieci, ale nie tylko. Można przyrządzać je na słodko lub na wytrawnie. Podpowiadamy, jak zrobić pyszne naleśniki. Z czym? Z tym, co najbardziej lubisz!