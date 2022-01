Przegląd prasy 3.01.2022 Chorzów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chorzowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Chorzowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.12 a 1.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sylwester z Polsatem w Chorzowie. Kreacje Dody i Cleo olśniły widzów na Stadionie Śląskim ”?

Sylwester z Polsatem miał swoich bohaterów. Sylwestrowe stylizacje gwiazd - Dody i Cleo do dziś sa szeroko dyskutowane. Zobaczcie, jak wyglądały zjawiskowe kreacje. Najważniejsza noc w roku zawsze dostarcza spektakularnych widowisk. Tym, co przyciąga uwagę i o czym dyskutuje się przez długie tygodnie, są kreacje gwiazd występujących na estradzie. Nic dziwnego, że przywiązuje się do nich ogromną wagę.