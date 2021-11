Przegląd prasy 28.11.2021 Chorzów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chorzowa

Do groźnego pożaru doszło w sobotę 27 listopada po południu w Chorzowie. Prawdopodobnie z powodu wybuchu butli z gazem dwie osoby zostały ranne, zapaliła się także altanka. Interweniowała straż pożarna. Poszkodowani trafili do szpitala. Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia i wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie zostało dzisiaj 27 listopada otwarte dla zwiedzających. Na inaugurację przygotowano mnóstwo atrakcji. Część z nich odbyła się dzisiaj, na kolejne warto wybrać się do muzeum w niedzielę 28 listopada. Zobaczcie GALERIĘ ZDJĘC z otwarcia.

Wszystkich Polaków, którzy osiągnęli wiek emerytalny od 1 stycznia 2022 r. obejmą przepisy Podatkowego Polskiego Ładu. Gdyby nie zmiana sposobu rozliczania składki zdrowotnej, dla wszystkich byłyby to też zmiany korzystne. Jednak w przypadku osób o wysokich emeryturach zyski z niższych podatków brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej zniweluje korzyści. Jednak dla zdecydowanej większości emerytów od nowego roku z kwoty brutto emerytury odjęta przez ZUS zostanie tylko składka 9 proc. na ubezpieczenie zdrowotne. Zarobkujący seniorzy poza obniżką podatków od dochodów do niespełna 9,7 zł brutto miesięcznie, korzystając ze specjalnej ulgi, nie zapłacą PIT a jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Prezentujemy wyliczenia i kalkulacje, sprawdź, co czeka na seniorów w 2022 roku!