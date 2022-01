Przegląd prasy 25.01.2022 Chorzów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chorzowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.01, w Chorzowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ogród Świateł w Legendii w Chorzowie. Lampa Aladyna. Zobaczcie zdjęcia”?

Prasówka Chorzów 25.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ogród Świateł w Legendii w Chorzowie. Lampa Aladyna. Zobaczcie zdjęcia Do 27 lutego 2022 r. w chorzowskiej Legendii można spacerować po Ogrodzie Świateł, w którym znajdziemy scenerię do baśni o cudownej lampie Aladyna. Od 24 stycznia zmienia się czas oglądania tych świetlnych atrakcji. Nowe godziny to 17-21.

📢 Takie pieniądze dostaniesz na dziecko w 2022 roku. Teraz mamy więcej możliwości! Wychowanie dziecka to ogromny wydatek. Rodzice chcą zapewnić swoim pociechom wszystko, a to niestety kosztuje. Od pieluch, jedzenia po ubrania czy zabawki. Z pomocą przychodzi państwo, które wypłaca kilka świadczeń na dzieci, aby nieco odciążyć domowe budżety. Sprawdźcie, jakie pieniądze można dostać na dziecko w 2022 roku, zarówno to nowonarodzone jak i te starsze.

📢 Takie rzeczy możesz odliczyć od podatku w 2022 roku. Z takich ulg podatkowych możemy skorzystać [25.01.2022] Początek roku to dla wielu z nas moment na rozliczenie się z urzędem skarbowym. Mamy na to czas do końca kwietnia. Przygotowaliśmy dla Was rodzaje ulg podatkowych, z których możemy skorzystać przy rozliczeniu za 2021 roku. To ważne informacje dla mieszkańców kujawsko-pomorskiego i nie tylko. Sprawdźcie, żeby nie stracić!