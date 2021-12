Przegląd prasy 22.12.2021 Chorzów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chorzowa

We wtorek 21 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 806 nowych zakażeniach, to o 21 proc. mniej zachorowań niż w ubiegły wtorek! Minionej doby zmarło aż 538 osób - niestety więcej niż przed tygodniem. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?

W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym po raz kolejny powstała Żywa Szopka. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od 20 grudnia do 9 stycznia 2022 roku. Szopka, w tym roku została zlokalizowana w drewnianym budynku położonym w sąsiedztwie wybiegu nosorożców, żyraf i tygrysów. Jak co roku żywymi aktorami będą zwierzęta zamieszkałe w chorzowskim zoo.

Uszka z kapustą i grzybami to pyszne pierożki podawane tradycyjnie do wigilijnego barszczu. Zaskocz swoich bliskich i na święta Bożego Narodzenia przygotuj samodzielnie domowe uszka. Wyjaśniamy, jak krok po kroku zrobić farsz i ulepić pierożki. Przekonaj się, jakie to proste! Wypróbuj nasz przepis na uszka do wigilijnego barszczu.