Przegląd prasy 22.06.2020 Chorzów, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chorzowa

Maseczki ochronne znów będa obowiązkowe. Ministerstwo zdrowia zniosło nakaz noszenia maseczek, ale ma on powrócić w przypadku drugiej fali epidemii, która ma się nałożyć na sezon grypowy. Rozsądni noszą maseczki cały czas. Po pierwsze jeszcze u nas nie wiemy na jakim etapie epidemii jesteśmy, a po drugie lekarze cały czas zachęcają, by nie zdejmować maseczek. Niestety Polacy zarzucili maseczki jakby to były kajdanki, a zachorowań na koronawirusa mamy w Polsce wciąż po kilkaset dziennie.

Monika Kacprzyk z Chorzowa ma szansę na półfinał konkursu Miss Polonia. Piękna chorzowianka startuje w eliminacjach do półfinału konkursu piękności. Konkurs Miss Polonia 2020 przebiega w innych trybie niż zwykle. Z powodu epidemii koronawirusa kandydatki podzielono na grupy A, B i C. Z każdej z grup do półfinału konkursu przechodzi od 2-4 dziewczyn oraz dodatkowo dziewczyna z największą ilością głosów SMS. Na wejście do półfinału konkursu Miss Polonia 2020 ma szansę właśnie Monika Kacprzyk z Chorzowa.

Opady i burze w województwie śląskim. To była intensywna noc dla strażaków. Łącznie w woj. śląskim strażacy interweniowali 227 razy w związku ze skutkami silnych opadów i burz. Dochodziło do zalewania posesji, ulic. Zostały też przekroczone stany alarmowe na Odrze i stany ostrzegawcze na wielu innych rzekach.