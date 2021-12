Przegląd prasy 15.12.2021 Chorzów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Chorzowa

Szczepienia przeciw COVID dzieci od 5 do 11 lat rozpoczną się 16 grudnia. Od 14 można zapisywać pociechy na iniekcje. Podczas czwartej fali pandemii choruje nie tylko więcej dzieci, ale także coraz młodsze. – Oczywiście można próbować ograniczyć transmisję wśród dzieci poprzez ponowne zamykanie szkół i naukę zdalną, ale przyniesie to negatywne skutki dla rozwoju dzieci. Szczepienia są zdecydowanie lepszym sposobem – mówi Karmen Czernia-Pokrywka, dyrektor ds. leczenia dzieci w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Jak poinformowało we wtorek 14 grudnia Ministerstwo Zdrowia, nowych zakażeń jest 17 460 - to o ok. 10 proc. mniej niż w ubiegły wtorek. Jest jednak więcej zgonów! Minionej doby w Polsce zmarło aż 537 osób (z powodu COVID-19, lub chorób współistniejących), z czego w woj. śląskim 101 - to czarny rekord IV fali pandemii.