Przebudowa ul. 3 Maja w Chorzowie. Prace trwają też na ul. Hajduckiej. Remont drogi i torowiska

W Chorzowie trwa przebudowa ulicy 3 Maja. To największa inwestycja drogowa w mieście. Prace rozpoczęły się w listopadzie 2019 roku. Obecnie przebudowane są fragmenty: od ul. Składowej do granicy ze Świętochłowicami oraz ul. Floriańska - ul. Katowicka. Te fragmenty mają być remontowane do wakacji.

Roboty prowadzone są odcinkami, od skrzyżowania do skrzyżowania. Największe wyzwanie dla drogowców jest na wysokości ulicy Składowej. W tym miejscu wybudowane zostanie nowe skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Dobudowany zostanie też drugi tor.

Remont ulicy 3 Maja z modernizacją torowiska obejmie łącznie 2 km 300 m drogi.

Kiedyś ulica 3 Maja była głównym traktem komunikacyjnym z Chorzowa do Gliwic. Dziś to główna ulica Chorzowa II, którą można dojechać do Świętochłowic czy Rudy Śląskiej. Dzienne natężenie ruchu na ulicy 3 Maja to około 12 tysięcy samochodów.

- Modernizacja torowiska na ulicy 3 Maja w Chorzowie to jedno z najważniejszych zadań dla Tramwajów Śląskich, z tego względu, że dotyczy on modernizacji linii tramwajowej nr 11. Prace na ulicy 3 Maja planujemy zrealizować w ciągu 21 miesięcy. Torowisko będziemy przebudowywać w tzw. technologii ciężkiej, bezpodsypkowej. Na ciężkich płytach betonowych w technologii szyny pływającej - szyny zalane zostaną żywicami, dzięki czemu wytłumiony zostaje hałas i drgania. To aktualnie najbardziej przyjazna środowisku technologia - mówił w ubiegłym roku Bolesław Knapik, prezes zarządu, dyrektor generalny spółki Tramwaje Śląskie S.A.