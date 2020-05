Protezy nóg to szansa dla Martina z Chorzowa na samodzielność. Ich koszt to 240 tysięcy złotych. Każdy może pomóc!

Amputacja nóg to była najtrudniejsza dedycja w życiu Martina. Jego marzeniem jest, by dzięki protezom, zacząć samodzielne życie

"Gdy miałem 15 lat, musiałem podjąć decyzję, przed jaką nigdy nie powinien zostać postawiony żaden nastolatek… Decyzję o amputacji obu nóg". Tak zaczyna się opis zbiórki dla Martina, 23-latka z Chorzowa. Protezy nóg to dla młodego chorzowianina szansa na samodzielność. Koszty protez przekraczają jednak możliwości finansowe rodziny. We wrześniu 2019 roku rozpoczęła się zbiórka na portalu siepomaga.pl, która trwa do końca czerwca 2020 roku. Kwota do uzbierania ro 240 tysiące złotych.

Martin Burak jest niepełnosprawny od urodzenia. Chorzowianin urodził się urodziłem się z wadą nóg i lewej reki. Lekarze zdiagnozowali u niego brak kości strzałkowej i piszczelowej w nogach. Nie pomogły liczne i bolesne operacje. W wieku 15 lat amputowano obie nogi Martina.