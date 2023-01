Próbował zabić kobietę w Chorzowie, inną pobił... Groził policjantom. 10 zarzutów w 24 godziny

Napastnik z Chorzowa zaatakował dwie kobiety...

— Kobieta poinformowała policjantów, że chwilę wcześniej, będąc w swoim mieszkaniu, usłyszała kobietę wołającą o pomoc. Gdy wybiegła na klatkę, aby sprawdzić co się dzieje, zauważyła wybiegającą z mieszkania obok inną kobietę. W tym momencie nagle została uderzona w twarz przez nieznanego jej napastnika – informuje Komenda Miejska Policji w Chorzowie.

35-latek z Chorzowa usłyszał łącznie dziesięć zarzutów. Na popełnienie tylu przestępstw wystarczyły mu zaledwie 24 godziny. Mundurowi z drugiego komisariatu w Chorzowie zostali poinformowani o agresywnym mężczyźnie w jednym z bloków. Sprawę zgłaszała kobieta, która została przez niego pobita. Mężczyzna zdemolował także klatkę schodową. Gdy przyjechali pod wskazany adres zobaczyli kobietę z „widocznymi obrażeniami głowy”. Jednak to nie jej groziło tego dnia największe niebezpieczeństwo.

… i dziecko

Za kobietą, która zgłaszała sprawę policji z mieszkania wybiegły jej dzieci. Mężczyzna nie dość, że zaatakował kobietę, to również zaatakował jedno z nich. Policjanci postanowili wejść do mieszkania, z którego wybiegł napastnik. Drzwi otworzył 35-letni mężczyzna, lecz na widok mundurowych chciał je szybko zamknąć. Policjanci nie pozwolili mu na to i szybko obezwładnili napastnika.