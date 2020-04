Prezydenci Chorzowa, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic nie przekażą spisu wyborców w odpowiedzi na anonimowego maila z Poczty Polskiej

OK

Wybory prezydenckie 2020. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 10 kandydatów na prezydenta Polski. Same wybory mają odbyć się 10 maja 2020 roku i przeprowadzone mają zostać w sposób korespondencyjny. Jak przygotowują się do tego nasze samorządy i czy prezydenci Chorzowa, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic przekażą listę wyborców w odpowiedzi na anonimowego maila z Poczty Polskiej?

Wybory prezydenckie mają odbyć się w formie korespondencyjnej. Anonimowy mail w sprawie spisu wyborców Prezydenci Chorzowa, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic nie przekażą spisu wyborców w odpowiedzi na anonimowego maila z taką prośbą przesłanego z Poczty Polskiej. Przypomnijmy, że w nocy 23 kwietnia na mejlowe skrzynki urzędów miast i gmin przyszedł wniosek Poczty Polskiej o przekazanie spisu wyborców. Dlaczego? Oczywiście jest to związane z mającymi się odbyć 10 maja wyborami korespondencyjnymi na prezydenta Polski. W nocy z środy na czwartek, z 22 na 23 kwietnia, polskie samorządy otrzymały maile z domeny Poczty Polskiej z wnioskiem o wydanie w ciągu dwóch dni danych wyborców m.in. numeru PESEL, imion, nazwisk oraz adresów. Mail nie był podpisany imiennie ani tradycyjnie ani elektronicznie. Chorzów: Urząd Miasta nie udostępni danych osobowych mieszkańców Poczcie Polskiej O wysłanie danych osobowych wszystkich wyborców w miastach i gminach poprosiła prezydentów burmistrzów i wójtów Poczta Polska. Na reakcję na kontrowersyjnego maila nie trzeba było długo czekać. Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala zapowiedział, że sprawę zgłosi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bo sposób oraz forma wniosku dają podstawy do przypuszczenia, że może to być próba wyłudzenia danych osobowych mieszkańców Chorzowa. Sprawa miała być też wyjaśniona bezpośrednio z Pocztą Polską.

- Urząd Miasta nie udostępni danych osobowych mieszkańców Poczcie Polskiej, bo obecnie nie ma żadnej podstawy prawnej by to zrobić - zapewnia Krzysztof Karaś, sekretarz Chorzowa. - Dane mieszkańców są należycie chronione, a o nieuprawnionej, w naszej ocenie, próbie pozyskania bazy poinformowaliśmy już Urząd Ochrony Danych Osobowych – dodaje Krzysztof Karaś.

Do Urzędu Miasta w Chorzowie wpłynął kolejny wniosek w sprawie przekazania listy, tym razem przesłany za pomocą platformy ePUAP. Stanowisko w sprawie przekazania danych wrażliwych mieszkańców Chorzowa jednak się nie zmieniło. - Do Urzędu Miasta w Chorzowie wpłynął kolejny e-mail z Poczty Polskiej. Tym razem jest on wysłany za pomocą ePUAP. Przygotowujemy list z odmową, bo naszym zdaniem nadal nie ma żadnej podstawy prawnej do udostępnienia temu podmiotowi danych osobowych mieszkańców Chorzowa - zaznacza Kamil Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Chorzowie.

W Chorzowie trwa przygotowanie do przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Nie jest jednak łatwe, bo wciąż brakuje osób chętnych do pracy przy obwodowych komisjach wyborczych. Wiele osób też rezygnuje z pracy w komisji. - Obecnie wybory w Polsce wciąż przeprowadza tylko i wyłącznie Państwowa Komisja Wyborcza. W dodatku nikt nie odwołał tych zaplanowanych na 10 maja, które odbywać się mają w dotychczasowej formule, tzn. w lokalach wyborczych. Mimo pandemii, chcąc nie chcąc, Chorzów, ale też inne miasta muszą realizować to zadanie. Zgodnie z aktualnym Kodeksem Wyborczym ostatnim działaniem było zbieranie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Wciąż jednak brakuje około 60 osób, by zapewnić minimalne składy w 62 obwodowych komisjach. Wciąż też wpływają kolejne rezygnacje – informuje sekretarz Chorzowa. Świętochłowice: anonimowy mail z Poczty Polskiej trafił do kosza Prezydent Świętochłowic, Daniel Beger, również nie odpowiedział na anonimowego maila przesłanego w nocy przez Pocztę Polską. Jak zaznaczył prezydent miasta - "nie podejmowałem żadnych działań ze względu na brak podstawy prawnej". O swoim stanowisku prezydent Świętochłowic poinformował mieszkańców za pomocą Facebooka.

- Pragnę Was zapewnić, że Wasze dane osobowe są bezpieczne i nie zostaną udostępnione żadnemu podmiotowi bez podstawy prawnej lub w sposób budzący jakiekolwiek obawy, co do ich bezpieczeństwa i celu ich wykorzystania - zapewnił Daniel Beger, prezydent Świętochłowic.

Czy Świętochłowice są gotowe na przygotowanie wyborów prezydenckich? W Świętochłowicach przygotowania do organizacji wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 roku rozpoczęły się w lutym. Zorganizowano 26 siedzib obwodowych komisji wyborczych (w dotychczasowych lokalizacjach) jednak z uwagi na pandemię nie ma pewności, że w dniu wyborów w obwodach odrębnych tj. Miejskim Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień", Szpitalu Powiatowym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, będzie w ogóle możliwość zorganizowania wyborów. - Powołano 26 obwodowych komisji wyborczych (w sumie 198 osób), każdy z powołanych członków może zgłosić rezygnację z pracy w OKW, w dowolnej chwili, co nie daje gwarancji utrzymania składów do i w dniu wyborów, a zgłoszeń rezerwowych brak - informuje Katarzyna Tomczyk, rzecznika prasowa Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

Obecnie miasto poszukuje osób chętnych do obsługi informatycznej OKW w dniu wyborów. Ponadto, z uwagi na pandemię, nie ma możliwości zorganizowania pierwszego posiedzenia i przeszkolenia powołanych członków komisji w dotychczasowym trybie. Urzędnicy oczekują na wytyczne w tej sprawie z Krajowego Biura Wyborczego. Siemianowice Śląskie: nie przekażemy jako Urząd Miasta żadnej listy z danymi wrażliwymi Prezydent Siemianowic Śląskich wydał oficjalny komunikat w sprawie nieformalnego i niepodpisanego wniosku jaki trafił do urzędu miasta drogę elektroniczną ze strony Poczty Polskiej.

- Informuję mieszkańców miasta, że wobec otrzymania ze strony Poczty Polskiej, drogą elektroniczną niepodpisanego przez nikogo wniosku o udostępnienie danych osobowych siemianowickich wyborców, nie przekażemy jako Urząd Miasta żadnej listy z danymi wrażliwymi. Nie widząc obecnie podstaw prawnych do podjęcia stosownych działań administracyjnych, będę oczekiwał z urzędnikami na jednoznaczną wykładnię prawną, pozwalającą w bezpieczny i legalny sposób zarządzać naszymi danymi osobowymi w kontekście prac komisji wyborczych - poinformował Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich.

