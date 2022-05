Prezes Ruchu Chorzów odebrał nagrodę prezydenta Chorzowa w dziedzinie sportu. Ale Seweryn Siemianowski już myśli o barażach. Zobacz ZDJĘCIA

Ruch Chorzów: Prezes Seweryn Siemianowski już myśli o barażach

Jest pan rozczarowany grą Ruchu w rundzie wiosennej?

Tak bym tego nie nazwał. Ponieśliśmy przecież tylko jedną porażkę z Radunią u siebie w szczycie kryzysu zdrowotnego, a tabela pokazuje, że to nie jest słaby zespół. Jasne, że za dużo było tych remisów i trochę punktów po drodze pogubiliśmy, zwłaszcza w meczach z zespołami z dolnych rejonów tabeli, bo z czołówką grało nam się lepiej. Przypominam, że Ruch jest w eWinner 2. Lidze beniaminkiem i przed sezonem każdy w ciemno brałby szóste miejsce dające prawo gry w barażach, a my możemy przystąpić do tych gier z trzeciej pozycji. Wprowadziliśmy do zespołu kilku młodych zawodników. Klub cały czas jest w odbudowie, co nie jest łatwe, ale my staramy się robić swoje. Czeka nas w niedzielę mecz z Hutnikiem, który chcemy wygrać i zagrać dwa meczem barażowe u siebie. Jestem optymistą i moc-no wierzę, że ten sezon zakończy się dla nas pomyślnie.