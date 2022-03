Prasówka Chorzów 3.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chorzowie nie minęło Cię nic ważnego

Pomoc dla potrzebujących z Ukrainy. W poniedziałek wieczorem Marzena Bugała-Astaszow, fotoreporterka Dziennika Zachodniego, wraz z innymi zaangażowanymi w pomoc Ukrainie osobami, pojechała na polsko-ukraińską granicę. Do miejscowości Medyka dostarczyli najpotrzebniejsze rzeczy. W drogę powrotną zabrali potrzebujących, który zostali zakwaterowani m.in. w Chorzowie.

Wykorzystując wolny weekend, biznesmeni z Chorzowa i Katowic, Bartosz Terlecki i Mariusz Bieroń, ruszyli ze znajomymi na polsko-ukraińską granicę, aby przewieźć w bezpieczne miejsce osoby szukające schronienia. Relacjonują dla nas, jak wygląda sytuacja, jaka pomoc jest najbardziej potrzebna i na co należy zwrócić uwagę wpierając osoby na granicy.

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał kolejne decyzje dotyczące wycofania leków ze sprzedaży. To znany lek stosowany w leczeniu uzależnienia od nikotyny oraz znany lek stosowany w leczeniu przeziębień i infekcji. Wcześniej wycofano też między innymi lek o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym, umiarkowanie nasennym. Kliknij w galerię i zobacz konkretne serie wycofanych leków!

Etui z klawiaturą do Apple iPad 11 PRO 2020 (Czarne)

Serce to kluczowy narząd dla funkcjonowania organizmu. Gdy zaczyna chorować, bardzo często towarzyszą temu objawy, a pierwsze symptomy pojawiają się dopiero przy zaawansowanych zmianach. Jak więc zadbać o zdrowe serce? Według ekspertów Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego jednym z ważniejszych elementów profilaktyki chorób układu krążenia jest prawidłowa dieta. Niektóre produkty spożywcze mogą przy tym w szczególny sposób mogą wspierać zdrowie serca. Sięgaj po nie częściej już od dziś!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chorzowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Mieszkańcy woj. śląskiego w m.in. Częstochowie, Katowicach i Sosnowcu, obserwują latające samoloty U.S. Air Force. W środę 2 marca nad Częstochową latają wojskowe śmigłowce. Wzmożony ruch lotniczy związany jest zapewne z sytuacją na Ukrainie, a także ćwiczeniami Siber Strike 22, które trwają w Polsce.

Jeżeli kupiłeś w Lidlu mięso mielone wołowe - to powinieneś przeczytać to ostrzeżenie! W jednej z partii wykryto obecności bakterii Salmonelli.

Chorzów informuje o imponujących wynikach miejskiej zbiórki darów dla Ukrainy. W trakcie pierwszych dwóch dni akcji zebrano około 30 ton darów. Rzeczy są już zapakowane na 60 palet i w najbliższym czasie tirami wyruszą w stronę granicy. Miasto ma już przygotowaną bazę noclegową do przyjęcia zorganizowanej grupy osób uciekających przed wojną.

Uwaga kierowcy! Wypadek na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej przy stacji paliw Shell. Zderzyły się trzy samochody. Na drodze występują spore utrudnienia i tworzą się ogromne korki.

Mieszkanie od gminy – to może brzmieć jak atrakcyjna opcja: niski czynsz, dach nad głową, brak kredytu do spłacenia... Tymczasem nie dość, że na mieszkanie komunalne czy socjalne czeka się nieraz latami, to w dodatku warunki panujące w takich budynkach często są tragiczne. Oto drastyczne przykłady z całej Polski.