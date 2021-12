Prasówka Chorzów 25.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chorzowie nie minęło Cię nic ważnego

Często przy wigilijnym stole słyszy się opowiastki, kierowane do najmłodszych, o tym, że gdy wszystkie potrawy znikną z talerzy, to o północy zwierzęta przemówią ludzkim głosem. Oczywiście w większości przypadków, wrażenia wynikające z prezentów pod choinką powodują u dzieci przedwczesny spoczynek w objęciach Morfeusza. Rano najmłodsi budzą się rozczarowani, bo jedyny moment w roku, kiedy mogli usłyszeć głos swojego ukochanego pupila, minął. Czy aby na pewno? Odpowiedzi udzielili nam mieszkańcy chorzowskiego zoo, tłumacząc, że są zbulwersowani tym nieaktualnym mitem na ich temat.

Zwyczajowo, wraz z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdki zasiadamy do wieczerzy wigilijnej. Stoły uginają się pod ciężarem 12 potraw, a wokół nich gromadzi się cała rodzina, która łamiąc się opłatkiem, życzy sobie pomyślności w nadchodzącym roku. Jak wygląda wigilijne menu? Co symbolizują poszczególne potrawy? Co zmieniło się w ciągu minionych dekad?