Prasówka Chorzów 24.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chorzowie nie minęło Cię nic ważnego

Szukasz w Chorzowie specjalisty, który pomoże Twojemu pupilowi? Nie masz czasu, by zasięgnąć opinii bliskich lub znajomych? A może weterynarz prowadzący Twojego pieska lub kotka właśnie zachorował i zostałeś z problemem sam? Nie martw się, pomożemy! Ostatnio na naszym Facebookowym fanpage Chorzów Naszemiasto, zapytaliśmy mieszkańców o najlepszego weterynarza w mieście. Sprawdź, którego lekarza polecają chorzowianie.

Po wielkim powrocie w 2021 roku, FEST Festival ogłasza pierwszych artystów, którzy wystąpią podczas trzeciej edycji. W sierpniu 2022, w Parku Śląskim, zagrają między innymi: Stromae, Woodkid, Jungle, Alfa Mist, FKJ, Yung Lean, MK, oraz Young Leosia. FEST Festival potrwa od 10 do 13 sierpnia 2022.

Już 24 listopada ogólnopolska sieć elektromarketów NEONET otworzy swój pierwszy sklep w Chorzowie w świeżo wybudowanym Vendo Parku Hajduki przy ulicy Szpitalnej. Podczas oficjalnego otwarcia parku handlowego w środę wystąpi Michał Szczygieł – finalista 8 edycji programu „The Voice of Poland”. Z kolei dla klientów NEONET, sieć przygotowała specjalne rabaty.

Dolnośląskie jest już gotowe na Boże Narodzenie! Święta już za rogiem, pora więc zaplanować niezwykły, magiczny, rozświetlony lampkami i pachnący piernikiem weekend z całą rodziną! Dolny Śląsk ma wyjątkowo bogatą ofertę niezwykłych miejsc i atrakcji, które koniecznie trzeba odwiedzić w sezonie bożonarodzeniowym i noworocznym. Miasta z piernika, kuligi w klimacie Dzikiego Zachodu, muzea z zabawkami, jarmarki bożonarodzeniowe – to wszystko i jeszcze więcej czeka na Was! Sprawdźcie naszą listę magicznych miejsc i najciekawszych atrakcji na Święta i Nowy Rok w województwie dolnośląskim.

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie otrzymał nagrodę "Eso Angels" przyznawaną, za za zaangażowanie w poprawę jakości opieki nad pacjentami z udarem. Złota nagroda dla szpitala oznacza, że placówka spełniła wymogi dot. określonej liczby pacjentów, którzy zostają poddani rekanalizacji, czy utrzymania odpowiednich limitów czasowych w leczeniu udarów.

Uwaga kierowcy! 39 systemów odcinkowego pomiaru prędkości zamierza kupić Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Cztery z nich trafią na śląskie drogi. W większości to drogi wojewódzkie i krajowe. Jest też lista rezerwowa.

Zapraszamy Was na spacer do najstarszej dzielnicy w naszym mieście, a mianowicie do Chorzowa Starego. Zobacz świetną galerię autorstwa Katarzyny Kucharczyk.