Prasówka Chorzów 24.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chorzowie nie minęło Cię nic ważnego

Wyłączenia prądu na Śląsku. Na liście Tauronu znajduje się Bytom, Chorzów, Katowice, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Ślaskie, Tychy, Zabrze, powiat tarnogórski i bieruńsko-lędziński. Warto więc być przygotowanym na czasowe braki energii elektrycznej. Wystarczy kliknąć w powyższą galerię i sprawdzić, gdzie do 29 czerwca okresowo nie będzie prądu.

Prasówka 24.06 Chorzów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chorzowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Trasa kolei wąskotorowej z Bytomia przez Tarnowskie Góry do Miasteczka Śląskiego to jeden z dwóch zachowanych odcinków sieci Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, którymi jeszcze na przełomie lat 80. i 90. można było dojechać z Katowic do Raciborza. W wakacje jeżdżą tędy ogólnodostępne pociągi wożące turystów, które co roku cieszą się dużą popularnością. Sezon 2020 na bytomskiej wąskotorówce rusza w sobotę 27 czerwca.