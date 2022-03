Prasówka Chorzów 2.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chorzowie nie minęło Cię nic ważnego

Za nami miesiąc pełen imprez w woj. śląskim. Oj działo się w klubach i dyskotekach w miastach woj. śląskiego. W każdy weekend bawiły się tam setki jak nie tysiące fanów dobrej zabawy... i nie brakowało na nich pięknych kobiet. Zobaczcie, jak się prezentowały na zdjęciach wykonanych przez klubowych fotografów. Oto najładniejsze dziewczyny na parkietach klubów z woj. śląskiego, z m.in. Katowic, Rybnika, Bielska-Białej, Gliwic, Lublińca i Siemianowic Śląskich. To one rządziły w klubach i dyskotekach w lutym 2022. Zobacz zdjęcia

Województwo śląskie solidarne z Ukrainą! Praktycznie we wszystkich miastach lub powiatach trwają zbiórki odzieży, żywności i innych rzeczy, potrzebnych zarówno uchodźcom, przybywającym do Polski, jak i ludziom, którzy w Ukrainie pozostali. Ale miasta okazują swoje poparcie także poprzez symboliczne podświetlanie swoich obiektów na niebiesko-żółto. Zobaczcie w naszej galerii, jak prezentuje się Spodek, radiostacja w Gliwicach i wiele innych!

Chorzów informuje o imponujących wynikach miejskiej zbiórki darów dla Ukrainy. W trakcie pierwszych dwóch dni akcji zebrano około 30 ton darów. Rzeczy są już zapakowane na 60 palet i w najbliższym czasie tirami wyruszą w stronę granicy. Miasto ma już przygotowaną bazę noclegową do przyjęcia zorganizowanej grupy osób uciekających przed wojną.

Etui Keyboard case dla Lenovo Tab M10 Plus X606 Ś…

Etui z klawiaturą do Lenovo Tab M10 Plus X606

Etui z klawiaturą do Apple iPad 11 PRO 2020 (Czarne)

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chorzowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

O tym jak dynamicznie zmienia się sytuacja społeczno-gospodarcza kraju wiemy wszyscy. Wysoka inflacja, rosnące ceny w sklepach, wahania cen paliw. To skutki wydarzeń w Polsce i na całym świeci. Jak przedstawiają się dane na temat rynku pracy i wynagrodzeń w województwie śląskim za styczeń 2022r.? Przedstawiamy poniżej.

Mieszkanie od gminy może brzmieć jak atrakcyjna opcja – niski czynsz, dach nad głową, brak kredytu do spłacenia... Tymczasem nie dość, że na mieszkanie komunalne czy socjalne nieraz czeka się latami, to w dodatku warunki życia w takich budynkach często są tragiczne. Oto drastyczne przykłady z całej Polski.

Rosjanie ostrzelali centrum Charkowa. Na głównym placu miasta, w pobliżu siedziby władz obwodowych, doszło do wielkiego wybuchu - pisze we wtorek rano portal Ukraińska Prawda.

"Do obwodu czernihowskiego weszły białoruskie wojska" - poinformował rzecznik regionalnych sił obrony terytorialnej Witalij Kyryłow. Informację tę podała na Twitterze także Rada Najwyższa Ukrainy, czyli tamtejszy jednoizbowy parlament. Ukraińskie władze nie odniosły się jeszcze do tych doniesień.

OFERTY PRACY. Od pierwszej informacji dotyczącej wojny na Ukrainie, cała Polska zmobilizowała się i zaczęła organizować pomoc dla obywateli tego kraju. Prócz licznych zbiórek, zajęto się organizowaniem miejsca do spania, a nawet pracy dla uchodźców, którzy dotrą do naszego kraju. Przygotowaliśmy przykładowe oferty pracy jakie mogą znaleźć w rejonie obywatele Ukrainy.

Bojkot rosyjskich produktów, które znaleźć możemy w Polsce staje się faktem. Kraje takie jak Litwa, Łotwa i Estonia podjęły decyzję o wycofaniu ze sklepowych półek towarów pochodzących z Rosji. Polscy internauci również udostępniają sobie listę marek i produktów, których zysk z zakupu wędruje do kraju Władimira Putina. Nawet nie wiecie, że wiele produktów, których używacie na co dzień pochodzi właśnie z Rosji. Jakie to towary?

W weekend 25-27 lutego 2022 r. w województwie śląskim rozegrano sześć meczów w PKO Ekstraklasie, Fortuna 1. Lidze i eWinner 2. Lidze. Choć mieliśmy derby Śląska Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze i mecz GKS-u Tychy z Podbeskidziem Bielsko-Biała, najwięcej kibiców pojawiło się na stadionie Ruchu Chorzów. Zobacz na ZDJĘCIACH ranking frekwencji na weekendowych meczach w regionie.