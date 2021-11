Prasówka Chorzów 18.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chorzowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.11, w Chorzowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „"Chcę jeszcze, chcę więcej!" mówi Iwona z Sanatorium Miłości. Jak program TVP zmienił życie Iwony z Sanatorium Miłości? 17.11.2021”?

Prasówka Chorzów 18.11: top 3 artykuły z wczoraj

📢 "Chcę jeszcze, chcę więcej!" mówi Iwona z Sanatorium Miłości. Jak program TVP zmienił życie Iwony z Sanatorium Miłości? 17.11.2021 Iwona z Sanatorium Miłości opowiada o udziale w programie TVP. Iwona z Sanatorium Miłości mówi jak bardzo zmieniło się jej życie. Jak wygląda prywatne życie Iwony Sanatorium Miłości? Jak wspomina program?

📢 Wojsko sprzedaje zestawy świąteczne na zimę. W pakiecie można kupić czapkę z orzełkiem i żołnierskie rękawiczki. Chętni? Agencja Mienia Wojskowego przygotowała specjalną, świąteczną ofertę w swoim sklepie internetowym. Dzięki temu wszyscy, którzy chcą sprawić swoim bliskim wyjątkowy prezent, mogą zakupić m. in. wojskową czapkę z orzełkiem, żołnierskie rękawiczki, czy szalo-kominiarkę khaki. Wszystko to dostępne jest w zestawach na ciepłą lub mroźną zimę. Chętni? To zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą.

📢 Kibice drwią z trenera Paulo Sousa - zobacz MEMY. Reprezentacja Polski straciła rozstawienie w barażach SPORT. Reprezentacja Polski nie będzie rozstawiona w barażach o awans do finałów mistrzostw świata 2022. Nasze szanse na grę w Katarze zmalały, a winnym tej sytuacji jest trener Paulo Sousa, który w ostatnim meczu z Węgrami nie wystawił najsilniejszego składu Biało-Czerwonych. Kibice drwią z Portugalczyka. Zobaczcie memy.

📢 Olbrzymi wzrost zgonów i nowych zakażeń w Śląskiem! Tak źle nie było od wielu miesięcy. Gdzie jest najwięcej chorych? Te dane przerażają! W Polsce minionej doby zarejestrowano aż 24 239, to wzrost o 31 procent do ubiegłej środy. Ostatni raz tak wiele zachorowań było 10 kwietnia! Zmarły aż 463 - najwięcej od 6 maja. To niechlubne rekordy IV fali pandemii. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?

📢 Pomnik "Górnicy" w Parku Śląskim został oddany po konserwacji. Ozdabia teraz okolicę stacji "Elka" Po siedmiu miesiącach, podczas których trwały prace konserwatorskie została oddana do użytku rzeźba "Górnicy", autorstwa Mariana Wnuka. Pomnik oprócz zmiany technicznej i estetycznej został przeniesiony w inne miejsce. Od tej pory można podziwiać go w okolicach stacji "Elki" tuż obok Promenady Jerzego Ziętka od strony ulicy Złotej. Co zmieniło się w rzeźbie?

📢 Pomnik "Górnicy" w Parku Śląskim został oddany po konserwacji. Ozdabia teraz okolicę stacji "Elka" Po siedmiu miesiącach, podczas których trwały prace konserwatorskie została oddana do użytku rzeźba "Górnicy", autorstwa Mariana Wnuka. Pomnik oprócz zmiany technicznej i estetycznej został przeniesiony w inne miejsce. Od tej pory można podziwiać go w okolicach stacji "Elki" tuż obok Promenady Jerzego Ziętka od strony ulicy Złotej. Co zmieniło się w rzeźbie?

