Prasówka Chorzów 14.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chorzowie nie minęło Cię nic ważnego

Silny wstrząs w Katowicach. Do silnego wstrząsu doszło dzisiaj we wtorek 14 września wieczorem w Katowicach. Z relacji świadków wynika, że wstrząs był odczuwalny przez kilka sekund. Polska Grupa Górnicza i Wyższy Urząd Górniczy potwierdziły, że doszło do wstrząsu.