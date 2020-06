Prasówka Chorzów 12.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chorzowie nie minęło Cię nic ważnego

W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym jest nowy mieszkaniec. To gatunek, którego wcześniej nie było w chorzowskim zoo. Do śląskiego zoo przyjechała samica serwala o imieniu Afromeda. Wcześniej samica mieszkała w ogrodzie zoologicznym w Ostrawie w Czechach. W chorzowskim zoo zajęła dawny wybieg skunksów. Kilka kroków dalej znajduje się natomiast wybieg gepardów, gdzie można zobaczyć dwa młode koty, które już sporo urosły. Sami zobaczcie!

W największym w Europie ogrodzie różanym, czyli Rosarium Parku Śląskiego, zakwitły róże. To tysiące krzewów, które można podziwiać na powierzchni 7 ha chorzowskiego ogrodu różanego. Obsadzone krzewami róż kwietniki w kształcie plastra miodu i kwietniki w kształcie soczewek wyglądają przepięknie. W powietrzu czuć kwiatowy zapach. W Rosarium zobaczymy około 300 odmian róż.

Pingwiny ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego już od jakiegoś czasu tracą pióra i nie mają apetytu. Niechętnie wskakują też do wody. Co się z nimi stało? Na szczęście to nic takiego. Pingwiny właśnie zmieniają swoje upierzenie. To naturalne zjawisko.