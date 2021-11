Prasówka Chorzów 1.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Chorzowie nie minęło Cię nic ważnego

W niedzielę, 31 października do redakcji zgłosił się czytelnik, który poinformował o wyłamanym ogrodzeniu do Legendii, Śląskiego Wesołego Miasteczka. Płot został oderwany od słupka, otwierając bezpośredni dostęp do Legendii. Czy było to włamanie?

Koronawirus w woj. śląskim nie odpuszcza. Zakażeń przybywa w bardzo szybkim tempie. Takie przypadki zdarzają się nawet wśród zaszczepionych. W niedzielę, 31 października, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych zakażeniach koronawirusem. W całym kraju odnotowano 7 145 nowych przypadków, z czego 387 w województwie śląskim. Kliknij w galerię i zobacz, skąd są zakażeni.