Pożar kiosku przy ul. Wolności w Chorzowie. Nie żyje 30-letni mężczyzna [NOWE FAKTY]

Nieużytkowany kiosk jednak szybko zajął się ogniem. Drewnianą konstrukcję w momencie pochłonęły języki ognia. Policjanci nie dali rady ugasić pożar, ale wcześniej powiadomili o zdarzeniu odpowiednie służby. Jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej udzielili pokrzywdzonemu pomocy przedmedycznej. Przesunęli też zaparkowane w pobliżu samochody, by te nie uległy spaleniu.

Policjanci z Komisariatu Policji I w Chorzowie, jadąc ulicą Wolności zauważyli płonący kiosk. Zatrzymali się i podbiegli z gaśnicami do kiosku. Obok niego stał poparzony mężczyzna, który powiedział mundurowym, że w środku może być jego kolega.

Mężczyzna to 30-latek pochodzący z Chorzowa. On, a także jego kolega, który poparzony trafił do szpitala nie mają stałego miejsca zamieszkania. W spalonym kiosku najprawdopodobniej pomieszkiwali.

W tej chwili policjanci czekają na opinię biegłego ws. przyczyn pożaru.