Pomnik "Górnicy" w Parku Śląskim został oddany po konserwacji. Ozdabia teraz okolicę stacji "Elka" Martyna Urban

Po siedmiu miesiącach, podczas których trwały prace konserwatorskie została oddana do użytku rzeźba "Górnicy", autorstwa Mariana Wnuka. Pomnik oprócz zmiany technicznej i estetycznej został przeniesiony w inne miejsce. Od tej pory można podziwiać go w okolicach stacji "Elki" tuż obok Promenady Jerzego Ziętka od strony ulicy Złotej. Co zmieniło się w rzeźbie?