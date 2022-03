Polska - Szwecja 2:0. Zobacz ZDJĘCIA z meczu w Chorzowie. Reprezentacja Polski zwycięża i jedzie do Kataru! Zdjęcia i relacja z meczu

To był najważniejszy mecz polskiej reprezentacji od dawna. I najcenniejszy, także dosłownie - awans do mistrzostw świata wiąże się przecież z gigantycznym zastrzykiem finansowym dla federacji. Przede wszystkim jednak sportowa stawka była wprost nie do oszacowania, także ze względu na wiek najważniejszych piłkarzy kadry, dla których kolejny mundial może już być nieosiągalny.

Nic więc dziwnego, że nowy selekcjoner Czesław Michniewicz musiał podjąć ryzykowne decyzje. Wyjściowy skład stanowił zaskoczenie nie tylko w kontekście kontuzji przywiezionych ze sparingu w Szkocji. Szkoleniowiec postanowił zrobić sporą niespodziankę także rywalom, sadzając na ławce Grzegorza Krychowiaka. Ta odwaga była jednak podyktowana przede wszystkim kiepską formą etatowego do niedawna pomocnika.

Tuż przed meczem nad Chorzowem lunął deszcz, który nie był w stanie ostudzić rosnących emocji. Adrenalina buzowała także w zawodnikach i już pierwsze kilka akcji kończyło się rzutami wolnymi. W końcu na odważniejszy atak zdecydowali się Szwedzi, ale błyskawicznie odpowiedział im Robert Lewandowski. Najpoważniejszą próbę ognia przeszedł jednak Wojciech Szczęsny, kapitalnie broniąc uderzenie Emila Forsberga.