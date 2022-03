Policjant z komendy świętochłowickiej w dniu wolnym od służby namierzył w Chorzowie mężczyznę, kierującego samochód pomimo sądowego zakazu

Policjant ze Świętochłowic w dniu wolnym od służby uniemożliwił dalszą jazdę mężczyźnie, który wsiadł za kierownicę peugeota pomimo sądowego zakazu. Ponadto okazało się również, że w ślinie 31-latka wykryto obecność środków psychoaktywnych. Za niestosowanie się do wyroku sądu, dotyczącego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia. Jeśli dodatkowo badanie krwi potwierdzi, że kierował samochód pod wpływem narkotyków, usłyszy kolejny zarzut. Postępowanie w sprawie prowadzi chorzowska komenda.

Zainterweniował, gdy mężczyzna próbował odjechać

Do akcji wkroczyła chorzowska policja

Wskutek powiadomienia przez świętochłowickiego funkcjonariusza oficera dyżurnego miejscowej jednostki o całym zajściu, na miejscu zdarzenia pojawili się chorzowscy policjanci. W trakcie interwencji okazało się, że mężczyzna wsiadł za kierownicę peugeota pomimo sądowego zakazu, a wstępne badanie za pośrednictwem narkotestu wykazało w ślinie mężczyzny obecność środków zabronionych. 30-latek odpowie za niestosowanie się do wyroku sądu, dotyczącego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, za co grozi mu do pięciu lat więzienia. Jeśli badanie krwi potwierdzi, że kierował pod wpływem narkotyków, usłyszy kolejny zarzut.

Oprac. Monika Jaracz / Policja Śląska