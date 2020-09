Policjanci odnaleźli zaginioną Patrycję Stańczyk z Chorzowa. Ale zaginiona... twierdzi, że nie zaginęła?

Policjanci odnaleźli zaginioną chorzowiankę

24-latka została odnaleziona na terenie jednego z ościennych miast. Dzięki szybkiej i profesjonalnej reakcji mediów oraz internautów odnaleziono zaginioną mieszkankę Chorzowa.

AKTUALIZACJA

- 6 września 24-latka wyszła z miejsca zamieszkania nie informując nikogo, dokąd się udaje. Gdy nie powróciła do miejsca zamieszkania, jak również nie nawiązała kontaktu z rodziną, ta zaniepokojona losem kobiety zgłosiła jej zaginięcie. Po przyjęciu zawiadomienia chorzowscy policjanci wszczęli za nią poszukiwania. Na stronie internetowej chorzowskiej policji pojawił się komunikat, który wykorzystany został do publikacji przez współpracujące ze stróżami prawa redakcje. Od tego momentu do oficera dyżurnego chorzowskiej komendy zaczęły spływać informacje od internautów, czytelników i słuchaczy dotyczące miejsca aktualnego pobytu zaginionej. Ostatecznie została on odnaleziona na terenie jednego z ościennych miast.i st. asp. Sebastian Imiołczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.