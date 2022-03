Policja z Chorzowa zatrzymała 43-latka, który już od dłuższego czasu znęcał się nad swoja żoną. Grozi mu za to nawet do 5 lat więzienia

Chorzowscy policjanci zatrzymali 43-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad swoją żoną. Do interwencji doszło po zgłoszeniu do Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie, dokonanym przez proszącą o pomoc kobietę. Za to przestępstwo mężczyźnie grozi nawet pięć lat pozbawienia wolności.

Chorzowska policja zareagowała na zgłoszenie przerażonej kobiety, która zadzwoniła na komendę z prośbą o pomoc wskutek agresywnego zachowania swojego męża. Już w trakcie rozmowy telefonicznej policjant dyżurny usłyszał, jak mężczyzna usilnie próbuje wymusić na swojej żonie otwarcie drzwi do mieszkania, w którym przebywała poszkodowana. Kobieta wyraziła swój strach i obawy przed wpuszczeniem go do środka, gdyż bała się, iż jej mąż znów zastosuje wobec niej przemoc.

Na miejsce zdarzenia, do którego doszło w niedzielę, 6 marca 2022 roku przyjechali chorzowscy funkcjonariusze, którzy zatrzymali agresywnego mężczyznę. Policja ustaliła, że nie była to pierwsza interwencja związana z tą sprawą, gdyż 43-latek od dłuższego czasu znęcał się fizycznie i psychiczne nad swoją żoną. Po nocy spędzonej w policyjnej celi, sprawca usłyszał zarzuty, a następnie został doprowadzony do prokuratury i przed sąd, który na wniosek śledczych podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu.

