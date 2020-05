Pokaz filmu przy stadionie Ruchu Chorzów. To kino samochodowe w Chorzowie. Projekcja odbędzie się 24 maja

Kino samochodowe w Chorzowie już 24 maja

W Chorzowie zorganizowana zostanie projekcja filmu „La La Land” w reżyserii Damiena Chazelle’a. Kino samochodowe zaplanowane jest w niedzielę 24 maja na parkingu przy ulicy Cichej, tuż obok stadionu Ruchu Chorzów.

– Już od jakiegoś czasu przygotowywaliśmy się do zorganizowania kina samochodowego, jednak do tej pory nie było takiej możliwości. Teraz się to zmieniło, dzięki czemu możemy przejść od planowania do realizacji – mówi Marta Jakubczyk, dyrektor Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

Projekcja rozpocznie się o godzinie 21.00, a na parking będzie można wjeżdżać już od godziny 20.00.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona.

- Widzowie powinni przed, w trakcie oraz po pokazie, pozostawać w samochodzie – dopuszczone są jedynie auta osobowe – i będą zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem - wyjaśniają chorzowscy urzędnicy.