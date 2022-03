Planetarium w Chorzowie - przebudowa zbliża się do końca. Efekt zapiera dech w piersiach

- W tym roku Zofia Kaczmarek towarzyszyła młodzieży w charakterze obserwatorki, a w przyszłej edycji dołączy do Komitetu Głównego Olimpiady – mówi Jarosław Juszkiewicz, autor seansów w Planetarium Śląskim w Chorzowie. - Jak zawsze w oczach tych młodych ludzi mogliśmy zobaczyć niezwykłą pasję, to wspaniałe uczucie. Była to ostatnia olimpiada odbywająca się poza budynkiem Planetarium. W 2023 roku wrócimy już na swoje miejsce – dodaje.