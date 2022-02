Planetarium Śląskie w Chorzowie ma lśniące kopuły. Jest też niespodzianka: zrekonstruowana panorama regionu z lat 50-tych. Zobacz ZDJĘCIA Marcin Śliwa

To wiadomość, na którą długo czekali wszyscy sympatycy Planetarium Śląskiego w Chorzowie. W przebudowanej głównej sali projekcyjnej, stanie kultowa instalacja przedstawiająca panoramę regionu z lat 50-tych. Będzie to nowa, dokładnie odtworzona makieta, ponieważ jej wysłużona poprzedniczka była już w złym stanie technicznym. Przejdź do galerii i zobacz ZDJĘCIA