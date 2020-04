Pingwiny ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego czekają na gości. Ich ulubionym przysmakiem są śledzie. Tak wygląda karmienie pingwinów

Pingwiny w Śląskim Ogrodzie Zoologiczny najbardziej lubią pływać i jeść śledzie

Wesoła gromadka pingwinów z pewnością przyciągnie gości do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Po 43 latach ponownie w śląskim zoo będzie można zobaczyć sympatyczne nieloty. Grupa 11 pingwinów Humboldta (4 samice i 7 samców), dotarła do śląskiego zoo 28 stycznia. Ptaki zajęły nowo powstały budynek. Pingwiny sprowadzone zostały z ogrodu zoologicznego w Koszycach na Słowacji.

W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym zamieszkała grupa 11 pingwinów. To pingwiny peruwiańskie. Jest to grupa rodzinna, która została wyprowadzona z jednego stada. Pingwiny są w różnym wieku. Łącznie w śląskim zoo zobaczymy 4 samiczki i 7 samców, które przyjechały do Chorzowa za Słowacji.

Pingwiny w Śląskim Ogrodzie Zoologiczny najbardziej lubią pływać i jeść śledzie. Gdy przychodzi opiekun z wiaderkiem ryb - pingwiny od razu wyskakują z wody, by szybko ustawić się w kolejce do ryb. Ptaki jednak szybko przełamują szyk i próbują wykraść śledzie z dziobów innych członków ptasiej grupy lub szybciej podbiec do opiekuna, która podaje ryby.